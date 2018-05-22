فتاوى يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء في الدولة

الأيام تبقى في الذمة حتى تقضى
* أفطرت مع بداية شهر رمضان بسبب النفاس، فهل يجب القضاء؟ أم هناك وسائل أخرى للقضاء بإطعام مساكين أو دفع فدية للفقراء؟
- يجب عليك أن تقضي ما أفطرت بسبب النفاس عند الاستطاعة، ولا شيء يقوم مقام القضاء، قال الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...} [البقرة:185]. ولا إثم على العاجز عن القضاء بسبب ظروف مرضية قاهرة، فالقيام بالواجبات مطلوب حسب الاستطاعة، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما نهيتكم عنه، فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم...»، وقد قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...} [البقرة: 286]. أما من أخر القضاء من غير وجود عذر حتى دخل رمضان الموالي فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم تأخر قضاؤه، والله تعالى أعلم.
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* وجدت عكرة ليست بدم حيض فهل تتم صيامها أم تفطر؟
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