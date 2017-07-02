بلدية أبوظبي تطلق مشروع تعزيز السلامة المرورية بـ 90 مدرسة

هالة الخياط (أبوظبي)

كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن أنها ستطلق خلال الأشهر المقبلة مشروع تحسين سلامة الطرق حول المدارس في أبوظبي، ويأتي ضمن مشروع متكامل يهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية لشبكة الطرق في أبوظبي وضواحيها، حيث تستغرق مدة تنفيذ المشروع أكثر من 18 شهراً.

وأوضحت البلدية أن برنامج تطوير معايير السلامة المرورية لمناطق المدارس سوف يغطي ما يزيد على 90 مدرسة في أبوظبي، بما يوفر بيئة آمنة لعشرات الآلاف من طلاب المدارس وبتكلفة 66 مليون درهم.

وقالت البلدية لـ «الاتحاد»، إن مشروع تحسين السلامة على الطرق بصفة عامة، وسلامة المناطق المحيطة بالمدارس على وجه الخصوص، هو جزء من التزام دائرة الشؤون البلدية والنقل المستمر نحو تحسين مستوى السلامة لكل مستخدمي الطرق، مستهدفين في البداية أغلى شريحة في المجتمع وأكثرها عرضة للحوادث، ألا وهم الأطفال وطلبة المدارس على وجه العموم.

وأشارت البلدية إلى أن الهدف الرئيس من برنامج تحسين سلامة الطرق «سلامة المناطق المدرسية» يتمثل في تحسين معايير السلامة في شبكة الطرق التابعة للبلدية؛ وتحديداً المناطق المدرسية وتنفيذ التوصيات الخاصة بتحسين السلامة بالمناطق المدرسية، وتحسين السلامة لمستخدمي الطرق للمشاة وللسائقين، وتحسين معايير الانتقال وسلامة العبور بالنسبة للمشاة وراكبي الدراجات، وكذلك الحد من مخاطر الحوادث المرورية من أجل ضمان مستوى الحياة الأفضل لسكان أبوظبي في بيئة آمنة متضمنة أرقى معايير السلامة المرورية.