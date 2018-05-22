الصين تخفض رسوم استيراد السيارات 10 % مطلع يوليو

بكين (أ ف ب)

تخفض الصين رسوم استيراد معظم السيارات من 25 إلى 15% اعتبارا من الأول من يوليو، حسب ما أعلنت وزارة المالية الصينية أمس.

ويعد هذا الخفض إيجابياً بالنسبة لشركات صناعة السيارات لكنه قد لا يحقق مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إذ لا تزال الرسوم الصينية أعلى بكثير من الرسوم الأميركية البالغة 2.5%.

ويأتي الإعلان بعد أيام من التوصل إثر مفاوضات في واشنطن إلى اتفاق أتاح تجنب حرب تجارية، بين نائب رئيس وزراء الصين ليو هي ووزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين.

قال الرئيس شي جينبينغ في أبريل إن الصين ستخفض الرسوم على السيارات في نهاية السنة في إطار سلسلة إجراءات عدت بمثابة غصن زيتون مده إلى ترامب.

ولا شك أن تخفيض الرسوم سيكون موضع ترحيب شركات صناعة السيارات الناشطة في الصين مثل تويوتا.

في وقت سابق من العام أعلنت الصين أنها ستزيل القيود على ملكية الشركات في قطاع السيارات بعد أن كان يجب على معظم المصانع الأجنبية إنشاء شركات مختلطة مع شركات صينية مملوكة للدولة.

وتحدد الصين حاليا الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أي شركة مختلطة بقطاع السيارات ب50%. لكن يتوقع أن تغير التعديلات سقف الشراكة هذا العام.