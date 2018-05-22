لغز التضخم في الاقتصاد الأميركي

يعد التضخم لغزاً في الاقتصاد الأميركي منذ سنوات، حيث إنه لا يشهد ارتفاعاً عندما تنخفض معدلات البطالة.
ولحل هذا التناقض، يمكن أن ننظر إلى الولايات المتحدة على أن لديها اقتصادين وليس اقتصاداً واحداً.
من ناحية أخرى، يوجد اقتصاد السلع، حيث يتم تصنيع وشراء منتجات مثل أجهزة الكمبيوتر، والبنزين، ومجففات الشعر، وينفق الأميركيون ما يقارب ثلث دخلهم. من ناحية أخرى، يوجد أيضاً اقتصاد الخدمات، حيث يمثل العاملون في مجال القنوات التليفزيونية المشفرة، وكذلك أعضاء هيئة التمريض وسائقو الحافلات والممرضات وسائقو الحافلات، الفئة الأكبر من المستهلكين.
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ويقول مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك جي بي مورجان: «يمكن أن يكون لديك ابتكارات تكنولوجية تخفض أسعار أجهزة التلفزيون، لكن التكنولوجيا التي نستخدمها لتصفيف الشعر لا تتغير على هذا النحو».
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