«الإمارات دبي الوطني» يشتري «دينيزبنك» التركي

دبي، موسكو، إسطنبول(الاتحاد)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني وسبيربنك الروسي عن إبرام اتفاقية نهائية يقوم بموجبها سبيربنك ببيع كامل حصته البالغة 99.85% في دينيزبنك إيه.إس.إلى بنك الإمارات دبي الوطني. وبعد إتمام المعاملة، سيتوقف سبيربنك عن كونه مساهماً في دينيزبنك.

ووفقاً للاتفاقية المبرمة، فإن البدل المتفق عليه مقابل شراء 99.85% يعادل 14.6 مليار ليرة تركية بموجب نظام تثبيت سعر السهم، وذلك استناداً إلى أسهم رأس المال الموحدة لدينيزبنك كما في 31 أكتوبر 2017.

وبالإضافة لذلك، سيدفع بنك الإمارات دبي الوطني فائدة على البدل المتفق عليه خلال الفترة بين 31 أكتوبر 2017 وحتى تاريخ إتمام المعاملة.

وستكون جميع الأرباح من تاريخ تثبيت سعر السهم وحتى تاريخ إتمام المعاملة لحساب بنك الإمارات دبي الوطني.