«الإمارات دبي الوطني» يشتري «دينيزبنك» التركي

دبي، موسكو، إسطنبول(الاتحاد)
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني وسبيربنك الروسي عن إبرام اتفاقية نهائية يقوم بموجبها سبيربنك ببيع كامل حصته البالغة 99.85% في دينيزبنك إيه.إس.إلى بنك الإمارات دبي الوطني. وبعد إتمام المعاملة، سيتوقف سبيربنك عن كونه مساهماً في دينيزبنك.
ووفقاً للاتفاقية المبرمة، فإن البدل المتفق عليه مقابل شراء 99.85% يعادل 14.6 مليار ليرة تركية بموجب نظام تثبيت سعر السهم، وذلك استناداً إلى أسهم رأس المال الموحدة لدينيزبنك كما في 31 أكتوبر 2017.
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وستكون جميع الأرباح من تاريخ تثبيت سعر السهم وحتى تاريخ إتمام المعاملة لحساب بنك الإمارات دبي الوطني.
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