البنوك تدعم ارتفاع الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

واصلت الأسهم المحلية أداءها الإيجابي للجلسة الثانية على التوالي بدعم من أسهم قطاع البنوك.

واستمرت حالة التفاؤل في الازدياد بعد حزمة القرارات الاقتصادية الصادرة عن مجلس الوزراء مؤخراً بشأن رفع نسبة تملك المستثمرين العالميين في الشركات إلى 100% مع نهاية العام الجاري، وإطلاق نظام متكامل لتأشيرات الدخول والإقامة بهدف استقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية.

وسادت حالة من الثقة أوساط المستثمرين وسط عمليات شراء استهدفت عددا من الأسهم القيادية والمنتقاة، بالتزامن مع إعلان الشركات المدرجة عن فوزها بعقود وصفقات جديدة، ومنها «آرابتك القابضة»، و«الإمارات دبي الوطني»، لتتخطي مؤشرات الأسواق المحلية مستويات مقاومة جديدة مسجلة ارتفاعات ملحوظة مدعومة بصعود أسهم قطاعي البنوك والعقار من خلال دخول سيولة جديدة بعيداً عن استخدام «الهامش».

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 399.2 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع أكثر من 283.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4816 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 64 شركة مدرجة، ارتفعت منها 36 سهماً، فيما تراجعت أسعار 18 سهماً، وظلت أسعار 10 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.