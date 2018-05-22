«غرفة دبي» تبحث التعاون في تقنية المعلومات مع روسيا وبيلاروسيا

دبي (الاتحاد)

‬بحثت ‬غرفة ‬تجارة ‬وصناعة ‬دبي، ‬آفاق ‬التعاون ‬المشترك ‬وفرص ‬الشراكات ‬الاقتصادية ‬مع ‬مجتمعي ‬الأعمال ‬في ‬روسيا ‬وبيلاروسيا، ‬وخصوصاً ‬في ‬مجال ‬تقنية ‬المعلومات ‬والقطاعات ‬المبتكرة، ‬خلال ‬بعثة ‬استكشافية ‬للغرفة ‬زارت ‬البلدين ‬مؤخراً.

وعقدت بعثة الغرفة التي ترأسها عمر خان، مدير المكاتب الخارجية عدداً من الاجتماعات مع مسؤولين وممثلين عن عدد من أبرز الهيئات والمؤسسات والدوائر في روسيا وبيلاروسيا ، وأبرزهم غرفة تجارة وصناعة موسكو ومركز سكولكوفو الروسي للابتكار ومركز الصادرات الروسية وغرفة تجارة وصناعة بيلاروسيا ومجمع التكنولوجيا البيلاروسي، في حين شارك الوفد كذلك في فعاليات معرض «سفياز» للتقنية في موسكو الذي يعتبر أكبر معارض تقنية المعلومات في شرق أوروبا.

واستعرض وفد الغرفة المزايا التنافسية التي توفرها دبي للشركات الروسية والبيلاروسية الراغبة بالتوسع في أسواق المنطقة وخصوصاً المناطق الحرة، حيث تم تسليط الضوء على واحة دبي للسيليكون والمنطقة الحرة لجبل علي كمنطقتين حرتين جاذبيتين للشركات الأوروآسيوية.

ولفت خان إلى وجود اهتمام كبير من من قبل الشركات الروسية والبيلاروسية بتوسيع صادراتهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك عبر بوابة دبي، مشيراً إلى وجود قواسم مشتركة تجمع مجتمع الأعمال في دبي مع نظيريه في روسيا وبيلاروسيا أبرزها التركيز على رعاية الابتكار والتنوع الاقتصادي والتجارة العالمية والاستثمار الأجنبي، مشدداً في حديثه على أهمية التواجد في دبي كنقطة انطلاق للشركات الروسية والبيلاروسية لأسواق المنطقة.

وأشار خان إلى أن البعثة الاستكشافية تنسجم مع استراتيجية الغرفة باستكشاف الأسواق الواعدة، وتحديد الفرص الاستثمارية لأعضائها الذين تجاوز عددهم 217 ألف عضو.