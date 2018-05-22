حرم سفير إندونيسيا: نستقبل العيد بالطابور العسكري وضرب الطبول والتكبير

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تزور «الاتحاد» بيوت عقيلات، سفراء دول إسلامية، مقيمات في الإمارات، لتستكشف عادات وتقاليد الشعوب خلال الشهر الفضيل، الذي يجمع ويوحد بين المسلمين في شتى أرجاء العالم، مهما تباعدت المسافات والقارات. لكن بالطبع، يضع كل مجتمع بصماته الفريدة وفقاً لتراثه وبيئته، على مختلف طقوس شهر الصوم، بدءاً من استطلاع الهلال واستقبال الشهر، حتى الاحتفال بعيد الفطر. كل هذا ترصده «الاتحاد» على مدار الشهر الفضيل، عبر حواراتها اليومية مع قرينات السفراء.

تشهد الجمهورية الإندونيسية تنوعاً ثقافياً كبيراً، انعكس على العادات والتقاليد والأغذية والزي التقليدي الذي يظهر بوضوح في الطقوس الروحانية والإنسانية والاجتماعية الخاصة بالشهر الفضيل.

وتقول فريدة حسين باجيس حرم السفير الإندونيسي المعتمد في دولة الإمارات، إن الشعب الإندونيسي يتميز بحبه للتجمعات مع العائلة وأفراد المجتمع من أجل تعزيز الروابط الاجتماعية، ويزيد الخير والعطاء والإقبال على المساجد والإفطار في جماعات والزيادة في المحاضرات الدينية وتدارس القرآن الكريم، ومن العادات المميزة للشعب الإندونيسي أثناء حلول عيد الفطر عن بقية الشعوب، المشي جماعات في ساحة الطريق العام بنظام الطابور العسكري، يحملون الأضواء، والعصي المشتعلة بالنار، ثم يقومون بضرب الطبلة، ويكبرون.

وتؤكد أن رمضان في كل دولة عربية وإسلامية يشهد حضور مجموعة من الحلويات، التي تبرز في هذا الشهر، وكذلك بعض المشروبات والحساء التي لا تستغني عنها المائدة الرمضانية، حيث تعتبر الحلويات من أكثر الأكلات إقبالاً خلال الشهر المقدس بالنسبة للإندونيسيين.