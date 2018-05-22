اقتصادية رأس الخيمة تطلق مبادرة رخصة التاجر الافتراضي

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت اقتصادية رأس الخيمة مؤخراً، مبادرة «التاجر الافتراضي»، لتفعيل ممارسة التجارة الإلكترونية في قطاع الأعمال على مستوى الإمارة في ضوء التوجه العالمي المتزايد نحو التجارة الإلكترونية. وقال عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة، إن الحاجة باتت ماسة لتنظيم وتشجيع ممارسة الأعمال عبر الوسائل التقنية الحديثة التي أصبحت الحاجة ماسة لتنظيمه وتوجيهه في إطار التوجه العام للدولة فيما يتعلق بتنظيم ومراقبة تطبيق معايير الحماية التجارية وخاصة للمستهلك بقطاع التجارة الإلكترونية حمايةً لحقوق المتعاملين إلكترونياً، وتحديد التزاماتهم.

وأوضح النقبي أن هدف إطلاق مبادرة التاجر الافتراضي هو دعم أصحاب المشروعات التي تُدار عبر قنوات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، وتسهيل مزاولة واستدامة الأعمال لأصحاب هذه الرخص، وتعزيز القدرة التنافسية واستدامة مشاريع الشباب في الإمارة.