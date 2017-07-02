محمد بن زايد وجون ماكين يستعرضان جهود تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة مروجيه

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقصر الشاطئ أمس، السيناتور جون ماكين عضو مجلس الشيوخ الأميركي رئيس لجنة الخدمات العسكرية الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه، خلال اللقاء، بالسيناتور الأميركي، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين. وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع السيناتور جون ماكين وجهات النظر حول القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأهم الجهود المبذولة والمبادرات والأفكار المطروحة لمعالجة عدد من الملفات، ومن أهمها ملف التطرف والإرهاب، وسعي بلدان المنطقة بالتعاون مع المجتمع الدولي إلى تجفيف منابع تمويله، وتقويض الجهات الداعمة له، وملاحقة مروجي أفكاره وأيديولوجياته ومنابره التحريضية ضد الاستقرار والأمان والسلام في المنطقة. حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي. كما حضر اللقاء الوفد المرافق للسيناتور جون ماكين.