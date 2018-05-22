41 % حصة الإمارات من تجارة الطاقة الكهربائية بدول «التعاون»

بسام عبد السميع (أبوظبي)

بلغت حصة دولة الإمارات في سوق تجارة الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي 41% من إجمالي الكميات المتداولة والبالغة 878400 ميجاوات ساعة، بحسب التقرير السنوي لهيئة الربط الخليجي الكهربائي 2017.

وقال التقرير: «أظهرت مؤشرات السوق الخليجي لتجارة الطاقة وجود توزيع أكبر بنسبة 20% لكميات الطاقة المصدرة للعمليات التجارية عام 2017، مقابل 2016، ما يعطي مؤشراً إيجابياً بنمو حجم السوق الخليجي لتجارة الطاقة، التي تستقطب المزيد من العمليات البينية بين دول مجلس التعاون».

وأفاد، بأن تبادل الطاقة بين دول «التعاون» يتم عبر نظام مبسط وفعال للعرض والطلب وإبرام الصفقات بشكل مباشر، دون اللجوء إلى المباحثات الثنائية بين الأطراف المتاجرة.

وأضاف التقرير أن هيئة الربط الكهربائي قامت بدور أكبر في تيسير وتسهيل العمليات التجارية بين الدول الأعضاء، وكان ملخص نتائج المشروع الأولي لتبادل وتجارة الطاقة عام 2017 هو عقد اتفاقيتين بين 4 شركات بدول «التعاون»، حيث يتم تداول الطاقة لعدد 184 يوماً بين تلك الدول، بكميات وصلت إلى 878400 ميجاوات ساعة، حيث تمت المتاجرة بشكل عيني في تلك العقود، وكانت حصة الدول المشاركة في تصدير الطاقة 46% من دولة الكويت، و41% من دولة الإمارات، و13% من دولة البحرين.