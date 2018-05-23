«المركزي»: الودائع المصرفية ترتفع 32.8 مليار درهم في 4 أشهر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية بالدولة بنسبة 2% ما يعادل زيادة بقيمة 32.8 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018 إلى 1.6601 تريليون درهم بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 1.6273 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2017، حسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف المركزي.

ويأتي ذلك رغم أن الودائع في أبريل 2018 سجلت تراجعا طفيفا مقارنة مع رصيدها بنهاية مارس 2018 حيث انخفضت خلال الشهر الماضي بنحو 2.3 مليار درهم، نتيجة انخفاض بمقدار 3.7 مليار درهم في ودائع المقيمين مقابل ارتفاع بمقدار 1.4 مليار درهم في ودائع غير المقيمين خلال الشهر نفسه.

أما الائتمان المصرفي بالدولة فقد ارتفع بنسبة 1.7% مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، حيث ضخت البنوك العاملة بالسوق المحلية 26.3 مليار درهم قروضا وتسهيلات جديدة لعملائها من الشركات والأفراد والقطاع العام، ليبلغ الرصيد الإجمالي للائتمان المصرفي 1.6066 تريليون درهم بنهاية أبريل 2018 مقارنة مع 1.5803 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2017، ويأتي ذلك رغم انخفاض رصيد الائتمان المصرفي في أبريل 2018 مقارنة مع رصيده في مارس الذي سبقه بنحو 1.5 مليار درهم.

وتظهر البيانات أن إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك بالدولة تتجاوز قيمة القروض والتسهيلات بنحو 55 مليار درهم بنهاية أبريل 2018، ما يشير إلى متانة القطاع المصرفي بالدولة واستمرار توافر السيولة الزائدة لديه القابلة للإقراض والتمويل.