شهاب: «آسيوي السنوكر» رفض تعديل القرعة فقررنا الانسحاب

دبي (الاتحاد)

كشف محمد شهاب، نجم منتخبنا الوطني للسنوكر، وإداري بعثة منتخبنا المشاركة في البطولة الآسيوية للسنوكر 6 كرات للفردي والفرق، والمقامة حالياً في قيرغستان، عن تفاصيل الانسحاب وعدم اللعب أمام منتخب قطر في دوري المجموعات في مسابقة الفردي، والتي أدت إلى خروج الثلاثي محمد الجوكر ومحمد شهاب وعبدالرحمن الشامسي من دوري المجموعات بالدور الأول، وقال «القصة بدأت من قرعة البطولة، حيث أوقعتنا القرعة في مواجهة لاعبي قطر، وتقدمنا بطلب إلى الاتحاد الآسيوي من أجل تعديل القرعة، خاصة أن رئيس الاتحاد الآسيوي القطري مبارك الخيارين، إلا أن الاتحاد الآسيوي رفض، وهو ما يؤكد أن هناك شبهة بأن لاعبين اثنين من الإمارات يلتقيان مع اثنين من قطر في مجموعة واحدة، وكان رفضه نوعاً من الضغوط على منتخبنا واشتعال الموقف، وهو ما حدث مع البحرين أيضاً الذي انسحب هو الآخر من اللعب أمام المنتخب القطري».

وأضاف أن الانسحاب كان نتيجة طبيعية امتثالاً لتوجيهات الدولة، والمقاطعة مع قطر للمحافظة على أمن بلادنا في الداخل والخارج، ونرفض المساس بالوطن أو الاقتراب منه لأنه خط أحمر لكل من تسول له نفسه، خاصة الدول التي ترعى الإرهاب، والانسحاب في مثل هذه الحالات مشرف للغاية ولا يمكن أن نفكر في أننا فقدنا اللقب الذي حصلنا عليه على مستوى الفردي، أو أن الخروج من الدور الأول أثر بالسلب على معنوياتنا قبل الدخول في بطولة الفرق، بالعكس الجميع متحفز لبطولة جديدة، ودائماً ما تكون راية الوطن هدفنا في كل البطولات، سواء بالمنافسة على الصدارة أو الانسحاب في مثل هذه المواقف، والتي نعتبرها شرفاً كبيراً لنا كرياضيين.

وأكد شهاب أن الإعلام القطري كاذب ونشر الموضوع بأسلوب مستفز، والحقيقة أننا تعاملنا مع الموضوع من منطلق العلاقات الرياضية، ولم نفكر في الحديث عن أسباب الانسحاب وعدم مواجهة منتخب قطر، إلا أننا فوجئنا بأخبار كاذبة في الصحف القطرية والمواقع الإلكترونية، ونسبوا على لساننا أننا كنا نريد اللعب أمامهم، كما أنهم ذكروا أننا لعبنا المباراة، وأثناء اللعب جاءنا اتصال هاتفي من المسؤولين، فانسحبنا من المباراة، وهذا الكلام عار تماماً من الصحة ولا يمكن أن يصدقه عقل لأننا لم نذهب للمباراة من البداية، كما أن موقفنا كان واضحاً من البداية بأنه في حالة عدم تغيير القرعة، فلن نلعب المباراة.

وتعجب شهاب من تصريحات رئيس الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر، والذي أطلق تصريحاته للإعلام القطري عن أن منتخبنا هرب من مواجهة منتخب بلاده، وهذه أكاذيب لأن تاريخ منتخب الإمارات في البليارد والسنوكر معروف على المستوى العربي والخليج والقاري، ولا توجد مقارنة بين منتخبنا ومنتخب قطر في النتائج والإنجازات، بل إن القطريين يسعدون دائماً عندما تبعدهم القرعة عن مواجهتنا في كل البطولات.

وأضاف أن ليس هناك مقارنة بين نتائجنا ونتائجهم، فمنتخب الإمارات بطل الخليج وبطل العرب وبطل غرب آسيا، في آخر عامين، والسنوكر الإماراتي متفوق على القطري في كل البطولات، وندرك أن لاعبي قطر يحتفلون عندما يبتعدون عن مواجهتنا، ففي بطولة الخليج الأخيرة حصدنا 12 ذهبية ولا ذهبيات لقطر، وفي بطولة العرب حصدنا 3 ذهبيات مقابل ولا ذهبية لقطر، وفي غرب آسيا على مدار عامين، حصدنا في السنوكر 5 ذهبيات مقابل ذهبية واحدة لقطر، في حين أن قطر لا ترى منصات التتويج في آسيا، بينما في آخر عامين حققنا ذهباً وفضة وبرونزاً.

وأشار إلى أن إنجازات منتخب الإمارات تتحدث عنه، ويضم المنتخب مجموعة متميزة من اللاعبين، في مقدمتهم محمد الجوكر وعبدالرحمن الشامسي، مؤكداً أن منتخبنا سيكون على موقفه في حال التقى مع منتخب قطر في بطولة الفرق وسننسحب من مواجهتهم، ولكننا لن نواجههم في الدور الأول، وقد تكون المواجهات في الأدوار النهائية، وفي هذه الحالة سوف ننسحب، ولكن في بطولة الفردي كان من الممكن أن يوافق الاتحاد الآسيوي على تعديل القرعة، لأنه يدرك الموقف بين الدولتين وصعوبة اللعب، إلا أنه استغل هذه النقطة ورفض التعديل من أجل أن يمنح منتخب بلاده فرصة للتقدم للأدوار النهائية.