«مبادلة» تبيع حصتها في «إي أم آي» إلى «سوني»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، أمس، عن بيع حصة الأغلبية التي تملكها ضمن ائتلاف الشركات المالكة لشركة «إي أم آي للنشر الموسيقي» إلى شركة سوني كوربوريشن، بقيمة 4,75 مليار دولار. ويخضع إتمام هذه الصفقة إلى شروط إغلاق محددة بما فيها موافقة الجهات التنظيمية المعنية.

وخلال السنوات الست الماضية، تعاونت «مبادلة للاستثمارات المالية» وحدة الاستثمارات المالية التابعة لمبادلة مع «سوني» كشركاء لتوفير القيمة إلى جانب «سوني/‏‏‏ أي تي في»، ذراع النشر الموسيقي لشركة «سوني».

وتولت «سوني/‏‏‏ أي تي في» إدارة محفظة «إي أم آي للنشر الموسيقي » من أشهر كتّاب الأغاني والفنانين، كما تعاونت مع مجموعة الشركات المالكة ل«إي أم آي للنشر الموسيقي» لتجديد شراكاتها مع الكتّاب الحاليين لديها وتنمية محفظتها عبر توقيع عقود مع كتاب جدد على أساس المناصفة (50/‏‏‏50). وأسهمت هذه الأعمال، بالتوازي مع ازدهار خدمات البث التلفزيوني المباشر المدفوع عبر الإنترنت، في الارتقاء بقيمة أعمال «إي أم آي للنشر الموسيقي» مع إتاحة الفرصة أمام ملايين المستهلكين الجدد للوصول إلى قنوات توزيع مبتكرة.

وتمتلك «إي أم آي للنشر الموسيقي» حقوق الملكية الفكرية والنشر لأكثر من مليوني أغنية بما فيها أشهر الأغاني الكلاسيكية لفرقة الروك الإنجليزية «كوين»، والمغنية كارول كينج، وأعمال «موتاون» للتسجيلات الموسيقية، بالإضافة إلى الأغاني الحديثة لكل من الفنانين كاني ويست، وأليشيا كيز، ودريك، وسام سميث، وبينك، وفاريل وليامز، وكالفين هاريس، وفيتي واب، وهوزير، وسيا.

وتم تأسيس ائتلاف المستثمرين الذي عقد شراكة مع «سوني» من قبل وحدة أعمال الأسهم الخاصة في «مبادلة للاستثمارات المالية»، والتي تولت إدارة شركة «إي أم آي للنشر الموسيقي» بالنيابة عن «مبادلة» وغيرها من المستثمرين الآخرين منذ عام 2012.

وقال هاني برهوش، رئيس «مبادلة للاستثمارات المالية»: «لقد كانت«إي أم آي للنشر الموسيقي»من الاستثمارات الناجحة، وهذه مناسبة لكي أعرب عن تقديري للمسؤولين في«سوني كوربوريشن»و«سوني/‏‏‏ أي تي في»، للدور المحوري الذي لعبته هاتان الشركتان في إدارة محفظة«إي أم آي للنشر الموسيقي» والارتقاء بالمشهد الموسيقي العالمي نحو آفاق جديدة، وكذلك للشراكة القوية التي ربطتنا بهما».

وبدوره، قال أديب مطر، رئيس وحدة الأسهم الخاصة في مبادلة للاستثمارات المالية، ورئيس مجلس إدارة «إي أم آي للنشر الموسيقي»: «تمثل«إي أم آي للنشر الموسيقي»المجموعة الأوسع والأكثر تنوعاً من حقوق النشر مع امتلاكها أغاني شهيرة راجت على مدار القرن المنصرم. ويعتبر بيع حصتنا في«إي أم آي للنشر الموسيقي» محطة مهمة بالنسبة لـ«مبادلة» وأنشطتها المتعلقة بالاستثمارات الخاصة».

من جانبه، قال كينيشيرو يوشيدا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سوني كوربوريشن»: «يسرنا انضمام«إي أم آي للنشر الموسيقي» بالكامل إلى عائلة«سوني» والاحتفاظ بمرتبة الصدارة في قطاع النشر الموسيقي. وأود بهذه المناسبة أن أعرب عن امتناني لشريكنا المتميز«مبادلة»على مساهمتهم في إرساء منظور ناجح لقطاع النشر الموسيقي على المدى الطويل ودعمهم نمو الشركة».