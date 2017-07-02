«قطرزم».. وثائقي أميركي يفضح جرائم قطر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مارجن سكوب الأميركية المسؤولة عن إنتاج الأفلام الوثائقية، استعدادها لعرض فيلم وثائقي جديد بعنوان «نظرة حصرية داخل العالم المنافق (قطرزم)»، حيث يتناول الفيلم ما ترتكبه دولة قطر من سياسات داعمة للإرهاب والتطرف في المنطقة، على أن يتم عرضه قريباً في أميركا، ثم في بقية دول العالم.

وقد انتشر مقطع ترويجي لبرومو «الفيلم»، بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «تويتر» حيث يكشف كيفية توفير حكومة قطر الدعم والتمويل للجماعات الإرهابية بالمنطقة.

وعن هذا الفيلم، الذي سيظهر قريباً إلى النور، أوضح المنتج والفنان الإماراتي حبيب غلوم أنه رغم أنه لم يشاهد الفيلم، إلا أنه آخذ لمحة مبسطة من خلال البرومو الذي تم عرضه وتداوله عبر «تويتر» ووسائل التواصل الأخرى، حيث يتناول ما ارتكبته قطر من سياسيات داعمه للإرهاب والتطرف في المنطقة، وهذا يعني أن الفيلم جاء في وقته المناسب بالفعل، لكي يجيب عن الكثير من الأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين الخليجيين وليس الإماراتيين فقط.

وقال غلوم: نحن كبشر بعيداً عن السياسة نتأثر بالكلمة، فما بالك إذا تم عرض فيلم مثل «قطرزم» يكشف الحقائق ويعلم من لا يعلم عما فعلته قطر من أمور داعمة للتطرف والإرهاب، متمنياً في الوقت نفسه أن يكون ما يعرضه الفيلم به دلائل وبراهين تجيب عما يدور في أذهان الناس. وعن إنتاج هذا الفيلم في هذا التوقيت، قال المنتج والمخرج منصور الظاهري، الذي أخرج منذ فترة الفيلم الوثائقي «سبارتا الصغيرة»: لقد حقق المقطع الترويجي لـ«قطرزم» صدى وتفاعلا كبيرين من قبل رواد «تويتر» ونشطاء التواصل الاجتماعي، هذا وإن دل على شيء، فإنما يدل على أن الفيلم يحمل رسالة، ويكشف الأسرار ويجيب عن الكثير من التساؤلات التي تدور في أذهان الناس.

ولفت الظاهري إلى أن «مارجن سكوب الأميركية» شركة معروفة، من ناحية تناولها لأعمال وثائقية متميزة، لاسيما أنها تركز على السرد الاستقصائي، من دون فرض رأيها، بل تعرض شهادات ودلائل ونقاطاً معينة معززة بمقاطع فيديو، لتكون بمثابة دليل واقعي للجميع.

وتوقع الظاهري أن ينال هذا الفيلم نسبة مشاهدة عالية، لاسيما أنه أنتج في الوقت المناسب، خصوصاً أن قرار المقاطعة لقطر له أسبابه التي لا يعرفها الكثيرون، ويأتي «قطرزم» ليكشف الأسرار ويفضح جرائم قطر، معتقداً في الوقت نفسه أن اسم الفيلم «قطرزم»، مأخوذ من الكلمة الإنجليزية «ترورزم» التي تعني الإرهاب بالعربية.