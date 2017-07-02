ملك الأردن يلتقي كبار المسؤولين الأميركيين

عمان (وكالات)

التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عدداً من كبار المسؤولين الأميركيين، على هامش الزيارة الخاصة التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة، وفق ما أوردت وكالة «بترا» الأردنية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن الملك التقى نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، ووزير الأمن الداخلي جون كيلي، إضافة إلى جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي.

وركزت اللقاءات على التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وآليات تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.

وتطرقت اللقاءات إلى بحث جهود تحريك عملية السلام، واستعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، حيث جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق والتعاون بين جميع الدول المعنية، للتصدي لهذا الخطر.

وتناول الجانبان أيضاً، خلال اللقاءات، مستجدات الأزمة السورية، وتطورات الأوضاع على الساحة العراقية.