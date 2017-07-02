نتنياهو يتعهد بمواصلة الاستيطان وتهويد القدس

رام الله (الاتحاد)

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، أمس، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعهد بتنفيذ مخططات جديدة لتهويد القدس.

وأوضح المكتب، أنه في خطوة استفزازية قام نتنياهو، بزيارة مستوطنة «اريئيل» والمشاركة في وضع حجر الأساس لمبانٍ استيطانية جديدة في «جامعة اريئيل»، أكد فيها أن المستوطنة ستبقى دائماً جزءاً من «إسرائيل»، مضيفاً أن عمليات البناء في «اريئيل» وغيرها من المستوطنات في الضفة الغربية، سوف تتواصل.

واعتبر المكتب وجود نتنياهو في مستوطنة «اريئيل» الجاثمة على أرض فلسطينية محتلة، انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والشرعية الدولية وقراراتها، التي أكدت باستمرار عدم شرعية وقانونية الاستيطان والمستوطنات، الأمر الذي يستدعي إدانةً صريحةً من جانب المجتمع الدولي والأوساط الأكاديمية في جميع بلدان العالم لوجود نتنياهو في تلك المستوطنة غير الشرعية وغير القانونية.

وطالب بمواقف واضحة من المجتمع الدولي من تلك الجامعة والدراسة فيها وخريجيها، بدءاً من ضرورة مقاطعة الجامعة ومقاطعة الأكاديميين الذين يدرّسون فيها، وعدم الاعتراف بالشهادات الصادرة عنها، باعتبار ذلك هو الحد الأدنى المطلوب من المجتمع الدولي حيال هذا الخرق الفاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.