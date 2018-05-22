البدناء لديهم مستويات أقل من الفيتامين "د"

د ب أ

ذكر بحث جديد أن الأشخاص البدناء، الذين لديهم دهون هائلة حول منطقة الخصر، لديهم مستويات أقل من الفيتامين "د".



وبحسب صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية، وجدت الدراسة أن دهون الكبد مرتبطة أيضا بانخفاض مستوى فيتامين "د" في الرجال البدناء، ولكن ليس النساء.



ومن غير الواضح ما إذا كانت نقص فيتامين "د" يساهم في تخزين الدهون في منطقة البطن أو ما إذا كانت البدانة تقلل مستويات الفيتامين.



وتشير الأبحاث السابقة إلى أن فيتامين "د" يقلل خطر الإصابة بأمراض مثل الروماتيزم والربو والنوع الأول من السكري بسبب آثاره المضادة للالتهاب إلى جانب تقوية جهاز المناعة.

يعاني نحو 26 بالمئة من البالغين في المملكة المتحدة من البدانة، وهو ما يعرضهم لمرض القلب والسكتة الدماغية والوفاة المبكرة. وبحسب الدراسة، "الأفراد ذوي خط الخصر الكبير عرضة لخطر نقص فيتامين د".

