حريق في المدينة المنورة وإجلاء 120 شخصاً

الرياض (وكالات)

تمكنت فرق الدفاع المدني السعودي، أمس من إخماد حريق اندلع في دار زائرين في المدينة المنورة، فيما تم إجلاء 120 نزيلاً جميعهم سعوديون.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني في منطقة المدينة، خالد الجهني، أنه ورد بلاغ لغرفة التحكم والتوجيه في الساعات الأولى من فجر أمس، عن حادث حريق بدار زائرين، الواقعة في طريق قربان النازل بحي العزيات، وتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع. وأضاف الجهنى: «اندلع الحريق في مجموعة أثاث في قاعة اجتماعات بالميزانين، في دار زائرين بعمارة مكونة من 5 أدوار، ونتج عن الحادث كثافة دخان وحالتي اختناق بسيط لسيدتين سعوديتين، وتم نقلهما إلى المستشفى عن طريق (الهلال الأحمر)».