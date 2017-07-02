تقرير أميركي: 6558 قتيلاً وجريحاً خلال يونيو في العراق

بغداد (الاتحاد، وكالات)

كشف تقرير نشره موقع «انتي وور» الأميركي الخاص برصد الصراعات والخسائر البشرية حول العالم، مقتل وإصابة ما لا يقل عن 6558 شخصاً في أنحاء العراق خلال شهر يونيو المنصرم فقط، مشدداً على أن هذه الحصيلة قد تكون أقل بكثير على أرض الواقع من ما تم رصده.

وقال التقرير إن 4928 شخصاً قد قتلوا وأصيب 1630 آخرون في العراق نتيجة أعمال العنف خلال شهر يونيو الماضي. وأوضح الموقع أن ما لا يقل عن 3050 شخصاً لقوا حتفهم، وأصيب 629 آخرون في الموصل لوحدها جراء القتال العنيف الذي تشهده محافظة نينوى. وذكر أن 1904 مدنياً و89 من أفراد الأمن و2900 مسلح قد قتلوا، وأصيب 1475 مدنياً و130 من أفراد الأمن و25 مسلحاً، مبيناً أن «الحكومة العراقية رفضت الكشف عن أي أرقام دقيقة للإصابات، ومع ذلك، فإن الأرقام أكثر من المذكورة». ونقل التقرير عن الأمم المتحدة، أن «أكثر من 7000 مدني عانوا جروحاً جراء طلقات نارية في الأسابيع الأخيرة، وتوفي كثير منهم». كما أفاد «انتي وور» أن «موظفين عراقيين قالوا إن المئات إنْ لم يكن الآلاف، لقوا حتفهم تحت أنقاض الموصل»، مستغرباً من اعتبار حكومة بغداد هذه الأرقام، «مبالغاً فيها».