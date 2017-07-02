تركيا تستعد لإطلاق عملية «سيف الفرات» في سوريا

عواصم (وكالات)

هدد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أمس، بأن بلاده سترد على أي نوع من التهديد «الإرهابي» يأتي من الأراضي السورية أو أي دولة أخرى، تزامناً مع حديث وسائل إعلام تركية عن عملية عسكرية وشيكة تعد لها أنقرة باسم «سيف الفرات» في الأراضي السورية.

جاء ذلك عشية إعلان «وحدات حماية الشعب» الكردية المنضوية ضمن «قوات سوريا الديمقراطية»، خططاً لها للسيطرة على المنطقة الممتدة بين عفرين وجرابلس والخاضعة لفصائل في الجيش الحر، مدعومة من تركيا. وأضاف كالين في تصريح صحفي أن «تركيا ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية واللازمة لحماية أمنها القومي وسلامة حدودها».

وشدد على أن تركيا (سترد فوراً) على أي تهديد قد يأتي من (داعش) أو حزب العمال الكردستاني أو القوات الكردية السورية أو أي منظمة إرهابية.

وتأتي تصريحات كالين بعد نشر الجيش التركي قواته على الحدود قرب مدينة عفرين السورية التي تسيطر عليها قوات كردية سورية. وكانت المدفعية التركية قد دمرت الأربعاء الماضي مواقع تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي، بعد أن أطلقت عناصر الأخير نيران أسلحتها باتجاه الجيش السوري الحر المدعوم من القوات التركية شمال سوريا.