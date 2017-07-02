  • الأحد 08 شوال 1438هـ - 02 يوليو 2017م
  10:31    قتلى وجرحى في 3 انفجارات بسيارات مفخخة في العاصمة السورية     

«فصائل الجنوب» تقاطع «أستانا 5»

تركيا تستعد لإطلاق عملية «سيف الفرات» في سوريا
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 02 يوليو 2017

عواصم (وكالات)

هدد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أمس، بأن بلاده سترد على أي نوع من التهديد «الإرهابي» يأتي من الأراضي السورية أو أي دولة أخرى، تزامناً مع حديث وسائل إعلام تركية عن عملية عسكرية وشيكة تعد لها أنقرة باسم «سيف الفرات» في الأراضي السورية.

جاء ذلك عشية إعلان «وحدات حماية الشعب» الكردية المنضوية ضمن «قوات سوريا الديمقراطية»، خططاً لها للسيطرة على المنطقة الممتدة بين عفرين وجرابلس والخاضعة لفصائل في الجيش الحر، مدعومة من تركيا. وأضاف كالين في تصريح صحفي أن «تركيا ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية واللازمة لحماية أمنها القومي وسلامة حدودها».

وشدد على أن تركيا (سترد فوراً) على أي تهديد قد يأتي من (داعش) أو حزب العمال الكردستاني أو القوات الكردية السورية أو أي منظمة إرهابية.

وتأتي تصريحات كالين بعد نشر الجيش التركي قواته على الحدود قرب مدينة عفرين السورية التي تسيطر عليها قوات كردية سورية. وكانت المدفعية التركية قد دمرت الأربعاء الماضي مواقع تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي، بعد أن أطلقت عناصر الأخير نيران أسلحتها باتجاه الجيش السوري الحر المدعوم من القوات التركية شمال سوريا.

من جهتها، شنت «قوات سوريا الديمقراطية» المعروفة اختصاراً بـ «قسد» هجوماً مضاداً ضد «داعش» لاستعادة حي الصناعة المهم، والذي تعرض لهجوم شرس أمس الأول، من قبل التنظيم الإرهابي شرق الرقة. ونقلت «فرانس برس» عن النشطاء، أن «قسد» استعادت نحو 30% من الأجزاء التي خسرتها جراء الهجوم المضاد من «الدواعش». وأضافوا أن الاشتباكات وغارات التحالف الدولي لا تزال مستمرة في حي الصناعة وجبهات أخرى في المدينة, معقل «داعش» الرئيس في سوريا. ويستمد الحي أهميته الاستراتيجية لكونه على تماس مع المدينة القديمة بالرقة التي يتحصن فيها مسلحو التنظيم الإرهابي. ووصف مصدر في «قوات النخبة» السورية العاملة ضمن «سوريا الديمقراطية» الهجوم المضاد كان الأعنف لـ «داعش» الذي استخدم السيارات المفخخة والانتحاريين والطائرات المسيرة لإلقاء القنابل. وأتى هجوم التنظيم المتشدد على حي الصناعة الذي كبد حلفاء واشنطن خسائر بشرية كبيرة، غداة قطع «قسد»، آخر منفذ له من الرقة بعد سيطرتها على القرى كافة الواقعة جنوب نهر الفرات. ... المزيد
     
 