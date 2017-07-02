تأمين ضفة دجلة بالموصل وملاحقة «الدواعش» في الأنفاق

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)

أكملت قطاعات الرد السريع في الشرطة الاتحادية العراقية أمس، تحرير حي الشفاء شمال المدينة القديمة في الساحل الأيمن للموصل، حيث تمت السيطرة على مستشفى ابن سيناء التعليمي الاستشاري، وبنك الدم والطب الذري، ومشروع الماء والتحليلات المرضية، ما مكنها من الوصول إلى ضفة دجلة، قاطعة آخر منفذ يتيح لـ«الدواعش» الهرب والتنقل بين جانبي المدينة. كما استعادت القطاعات نفسها، الجسر القديم الجسر (الحديدي)، آخر الجسور الخاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي، إضافة إلى منطقتي حي باب الحديد وسوق الأربعاء، ومحطة وقود الجمهورية في باب لكش، وجامع كعب بن مالك بباب جديد. من جهته، أكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت أن قطعات الشرطة والرد السريع، اندفعت من مبنى المحافظة لتستعيد السيطرة على منطقة الرابعية وجامع العمرية بالمحور الجنوبي للمدينة القديمة، حيث حققت التماس مع وحدات من الفرقة الثالثة، وأجلت عشرات الأسر المحاصرة في باب لكش إلى مناطق آمنة.

وأضاف جودت، أن «الدواعش» الذين تكبدوا أكثر من 100 قتيل خلال اليومين الماضيين، يفرون في مجاميع صغيرة باتجاه منطقة النجيفي وباب السراي للاختباء بالأزقة الضيقة، بينما يحتمي الانتحاريون منهم بالأنفاق، مؤكداً أن الشرطة الاتحادية تلاحق الإرهابيين في جحورهم من 3 محاور وكلهم يعلمون أنهم يقضون ساعاتهم الأخيرة ما دفع العشرات منهم للاستسلام. من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني بعمليات نينوى، أن القوات العراقية توغلت بمنطقة الأسواق بعد استعادة المناطق الحيوية، مؤكداً اقتحام سوق باب السراي وشارع النجفي أكبر الأسواق بالموصل القديمة، مع بسط سيطرتها على المباني ‬والمجمعات ‬التجارية، كما قتلت عشرات الإرهابيين.

ومع استمرار التقدم باتجاه الأوكار القليلة المتبقية بقبضة «داعش»، وفرار الإرهابيين، تصاعدت وتيرة إنقاذ المدنيين المحتجزين دروعاً بشرية بين أنقاض مبان سويت بالأرض في المدينة القديمة. وتمكنت القوات المشتركة من تحرير مئات العوائل معظمهم نساء وأطفال ومسنون، أظهرتهم صور

وهم يفترشون قارعة طريق على أرضية تغطيها الأنقاض وقناني المياه الفارغة، بينما تشجع آخرون بتقدم القوات الأمنية على كسر أغلال «داعش» للإفلات في موجات بشرية من الأوكار. وقال المرصد العراقي الحقوقي إن المعارك بالموصل القديمة خلفت العشرات من القتلى والمئات من الجرحى نتيجة استخدام «داعش» لهم دروعاً بشرية.