ارتفاع وفيات الكوليرا إلى 1517

صنعاء (الاتحاد)

ارتفع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالكوليرا في اليمن إلى 1517 حالة منذ تفشي الوباء في البلاد في 27 أبريل الماضي، بحسب أحدث إحصائية طبية رسمية حصلت عليها «الاتحاد» . وأشارت الإحصائية إلى أن عدد حالات الإصابات المؤكدة مخبرياً بالكوليرا حتى مساء السبت بلغ 599 حالة، في حين سجلت الفرق الطبية منذ تفشي المرض 246867 حالة اشتباه تماثلت معظمها للشفاء. ودعت منظمتا الصحة العالمية واليونيسيف أمس السبت في مؤتمر صحافي مشترك بصنعاء إلى زيادة الدعم الدولي لمواجهة الكوليرا والإصابات بالإسهالات المائية الحادة في اليمن الغارق في حرب أهلية داخلية منذ أكثر من عامين.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية باليمن، نيفيوا زاجريا، في مؤتمر صحفي عقدته المنظمتان أمس بصنعاء، إن تفشي الكوليرا في اليمن «أمر في غاية الخطورة ولم نشهد له مثيلا»، مشيراً إلى أن منظمة الصحة رصدت 1500 حالة وفاة و246 ألف حالة إصابة واشتباه حتى 30 يونيو المنصرم.

بدوره، قال نائب منظمة اليونيسيف باليمن، شيرن فاركي، إنه يتم يومياً تسجيل 5000 حالة اشتباه بالكوليرا نصفها من الأطفال، وأضاف «في كل دقيقة يتم الإبلاغ عن إصابة طفل بالمرض وهذا أمر غير مقبول وخطير». وذكر البيان المشترك للمنظمتين أن الرقعة الجغرافية للمرض توسعت إلى 285 مديرية و21 محافظة يمنية، وطالب المجتمع الدولي بتعزير دعمه لجهود الاستجابة لمواجهة الوباء.