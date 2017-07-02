«الشرعية» تواصل زحفها نحو «صرواح»

عقيل الحلالي (صنعاء)

واصلت قوات الشرعية في اليمن المدعومة من التحالف العربي أمس السبت تقدمها نحو بلدة صرواح، آخر معقل للمتمردين الحوثيين وحلفائهم في محافظة مأرب شرق البلاد. وقال مصدر عسكري يمني لـ«الاتحاد» إن قوات الجيش الوطني مستمرة في تقدمها نحو صرواح من الجهة الشمالية بعد تحريرها مؤخراً جبل مرثد الاستراتيجي، مؤكداً أن القوات اقتربت كثيراً من البلدة بعد أن حررت مساء الجمعة وادي الضيق الواقع بين جبلي مرثد وهيلان حيث مازالت معظم أجزاء الجبل الثاني تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، ويقع شمال شرق صرواح. وأضاف المصدر «دارت السبت اشتباكات متقطعة جنوب وادي الضيق فيما قصفت مقاتلات التحالف العربي أهدافاً للميليشيات بين جبلي مرثد وهيلان».

وهاجمت المقاتلات العربية صباح أمس تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي وصالح في شمال صرواح، ودمرت ثلاث مركبات محملة بمسلحين وأسلحة متوسطة في موقع الدرعية برأس هيلان. وكانت غارات جوية استهدفت ليل الجمعة السبت عدداً من مواقع الانقلابيين بين جبلي مرثد وهيلان ما أسفر عن تدمير مركبة عسكرية ورشاشات متوسطة بعضها مضاد للطيران. وخلف القصف الجوي قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، بحسب المصدر العسكري السابق الذي أكد مصرع العشرات من المتمردين الحوثيين وقوات صالح في الغارات الجوية والمعارك بصرواح خلال الأيام الماضية.

وتتحدث مصادر محلية موالية للجيش الوطني عن مقتل أكثر من 130 انقلابياً وإصابة نحو مئة آخرين خلال المعارك في صرواح منذ 23 يونيو الماضي. وأفاد موقع الجيش اليمني على شبكة الإنترنت أمس باستقدام الميليشيات مقاتلين إلى جبل هيلان استعدادا لشن هجمات بهدف استعادة المواقع التي خسرتها الأسبوع الفائت، مشيراً إلى أن القوات الحكومية أفشلت الليلة قبل الماضية محاولة تسلل للانقلابيين إلى مواقعها شرق جبل هيلان. وأكد استمرار سيطرة قوات الشرعية منذ الخميس على جبل النصيب الأسود المطل على مركز مديرية صرواح، وعلى الطريق الاستراتيجي بين صرواح وصنعاء. وسيمهد تحرير صرواح تقدم قوات الشرعية إلى صنعاء عبر بلدة خولان الواقعة شرق العاصمة التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المرتبطون بإيران منذ 21 سبتمبر 2014.

وهاجم طيران التحالف العربي أمس السبت مواقع للانقلابيين في منطقة صرف شرق العاصمة، وشن ثلاث غارات على معسكر تابع للحرس الجمهوري الموالي للمخلوع صالح في بلدة أرحب شمال صنعاء. كما استهدفت غارتان موقعين للميليشيات في منطقتي الصافح وبني بارق وسط بلدة نهم الواقعة شمال شرق صنعاء وتشهد معارك منذ أواخر العام 2015.

إلى ذلك، تواصلت المعارك بين القوات الحكومية والميليشيات الانقلابية في الجوف (شمال شرق) حيث تمكن أنصار الشرعية من انتزاع السيطرة على مواقع في منطقة الخنجر الجبلية والاستراتيجية في بلدة خب والشعف شرق المحافظة. وذكر بيان للجيش أن القوات تمكنت من تحرير «مواقع أبرق العضب، التبة الحمراء، وجروف» غرب معسكر الخنجر بعد اشتباكات عنيفة اندلعت الجمعة، مؤكداً مصرع 13 من عناصر الميليشيات وجرح أكثر من 20 آخرين خلال المواجهات التي تواصلت في المنطقة حتى مساء أمس السبت. كما قتل 14 متمرداً بمعارك مع قوات الشرعية في مدينة ميدي الساحلية والمتاخمة للسعودية في محافظة حجة (شمال غرب)، حسبما أعلنت قيادة المنطقة الخامسة بالجيش الوطني في بيان أمس السبت. وذكر البيان أن المعارك اندلعت شرق ميدي باتجاه بلدة حيران المجاورة، وأوقعت 14 قتيلا في صفوف الميليشيات بينهم المسؤول الإعلامي للمتمردين الحوثيين في جبهة ميدي، أبو مرتضى، مضيفاً أن قوات الشرعية تمكنت من كسر هجوم شنته الميليشيات الانقلابية، الجمعة، في محاولة منها لاستعادة عدد من المواقع التي خسرتها خلال اليوميين الماضيين في تخوم مديرية حيران.