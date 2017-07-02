صدقوا العليل.. ولا تصدقوا التحاليل!

يذكرني رهان العرب الخاسر على الزمن والوقت في كل قضاياهم بشاب وفتاة امتدت فترة خطوبتهما خمس أو ست سنوات ثم انتهت بفسخ هذه الخطبة، حيث ظهرت وتفاقمت الخلافات بينهما وبين أسرتيهما حول السكن والمهر والذهب، وظهرت أيضاً شروط جديدة وتفاصيل مسكونة بالشياطين وانتهى الأمر بالفشل. فعل العرب ذلك في كل قضاياهم ابتداءً من قضية فلسطين وحتى الآن وحتى الغد، وتوالت التفاصيل المسكونة بالشياطين حتى لم تعد هناك قضايا، وإنما صارت كل القضايا مجالاً للتربُّح والتكسب، فقد صنعت قضية فلسطين مليارديرات تكسبوا من التحليل والتعليق ونضال الفنادق، ولم نر يوماً مناضلين ولا مجاهدين في الخنادق، وهكذا كل القضايا صارت دكاكين لبيع التحليل والتعليق والهتاف والشعارات، وصار حل أي قضية وحسمها خسارة كبيرة لملايين العرب الذين يتربحون منها.
حدث هذا في قضية الإرهاب والمعارضة والخريف العربي حتى صار العرب مقاولي قضايا، أو أثرياء قضايا وأصبح الكلام المكتوب أو المنطوق بملايين الدولارات وكل العملات، وهناك إصرار من جانب أثرياء الكلام والتحليل والنضال على أن يبقى العرب مختلفين ومتناقضين. لأن في خلافهم الربح وفي اتفاقهم الخسارة، فالحسبة ليست سياسية ولا وطنية ولا قومية، وإنما هي حسبة مالية بحتة، وكل المشتبكين مع القضايا العربية يتحسسون جيوبهم لا عقولهم وقلوبهم قبل أن يناضلوا ويعارضوا ويهتفوا ويتظاهروا ويحللوا. والإعلام العربي يريد أن يملأ مساحات زمنية أو ورقية بأي كلام، وحبذا لو كان الكلام ساخناً ومشتعلاً من أجل كعكة الإعلانات. والعرب ملوك الكلام أو هم أسود الكلام ولكنهم عبيد وجرذان في الفعل. ولم يعد هناك في هذه الأمة من يقرأ ومن يسمع، فنحن جميعاً كتّاب ومتكلمون ولا أحد يقرأ أو يسمع.. واختلافنا زحمة وليس رحمة أبداً.
وأزعم أن إطالة أمد القضايا والمشاكل والرهان على الزمن والوقت. كل ذلك بسبب افتقار العرب إلى أوراق لعب في أي قضية، لأننا أغنياء كلام وفقراء فعل. وقد حاربنا إسرائيل بالكلام سبعين عاماً. العدو الصهيوني والكيان الصهيوني وشذاذ الآفاق وأحفاد القردة والخنازير حتى وصلنا إلى مرحلة نعيشها الآن وهي انتصار إسرائيل بلا حرب وتحولها إلى واحة الأمن والأمان الوحيدة في المنطقة المتاخمة لها.
|
وكان الدين وما زال أيضاً ورقة توت أخرى وطعماً آخر ابتلعه العرب الأغبياء أو أغبياء العرب وما أكثرهم.. وأصبح المتكسبون من تجارة الدين أضعاف المتكسبين من قضية فلسطين وغيرها.. وأيضاً كان العداء لإسرائيل هو ورقة توت الإسلاميين كما كان ورقة توت القوميين والناصريين والشيوعيين والليبراليين من قبل.. وابتلعت الشعوب العربية المغيبة أو الغبية طعم الدين المعادي لإسرائيل.. ولعب المتأسلمون لعبة المقاومة كما لعبها القوميون واكتسبوا أرضاً لدى الشعوب بأكذوبة العداء لإسرائيل. هكذا فعل «داعش» و«القاعدة» و«الحوثي» و«الإخوان» و«النصرة» و«حزب الله» و«حماس». كل هؤلاء تجار سلعة العداء لإسرائيل لكنها مغلفة هذه المرة بغلاف ديني.
|
*كاتب صحفي