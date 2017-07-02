25 عملاً و 18 فناناً عالمياً في «مسارات إبداعية»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف منارة السعديات في جزيرة السعديات في أبوظبي، في الفترة من 8 مارس ولغاية 29 يوليو 2017 معرض «تفاعل.. تشكيل.. تواجد: مسارات إبداعية»، ويتضمن المعرض ما يزيد عن 25 عملاً فنياً لأكثر من 18 فنانٍ عالمي، منها أعمال تركيبية، ولوحات، وصور فوتوغرافية، ومنحوتات، وفيديو، ورسومات على ورق، التي ستتمحور حول ثيمات المعرض الثلاث الرئيسية المتمثلة في مفاهيم: التفاعل، التشكيل، والتواجد.

ويتبنى المعرض هذا العام سياق السرد المتحفي لجوجنهايم أبوظبي ونظرته الإبداعية العابرة للثقافات، حيث يجمع فنانين معاصرين من مختلف الجنسيات والفترات الزمنية، الذين ميّزتهم إسهاماتهم الاستثنائية وممارساتهم الفريدة في تاريخ الفن المعاصر، منذ ستينيات القرن الماضي وحتى زمننا الحالي.

يشار إلى أن معرض «مسارات إبداعية» يأتي بعد معرض المتحف الأول «أبعاد مضيئة: مختارات من مقتنيات جوجنهايم أبوظبي» في 2014، والذي استقطب أكثر من 90 ألف زائر.