التقاء حمم بركان هاواي بماء البحر يهدد بظاهرة خطيرة

أ ف ب

حذّرت السلطات في هاواي من ظاهرة خطرة متصلة بوصول الحمم البركانية من بركان كيلاويا الذي انفجر في الثالث من مايو إلى مياه البحر.

وقال مركز المسح الجيولوجي الأميركي إن تدفّقَين للحمم "بلغا المحيط الهادئ في الساحل الجنوبي الشرقي لبونا" على الجزيرة الكبيرة لهاواي.

وأضاف البيان أن تشققا في الأرض ساهم في تأخير وصول الحمم إلى البحر إذ حرف اتجاه أحد التدفقين إلى حُفر في باطن الأرض.

ويؤدي التقاء الحمم البركانية بماء البحر إلى دخان حمضي ضار.

وقال مركز المسح الجيولوجي الأميركي إن "هذا المزيج الغازيّ الحارّ والحارق أدى في السابق إلى وفاة شخصين في جوار المنطقة التي التقت بها الحمم البركانية مع ماء البحر".