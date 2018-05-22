هبوط اضطراري لطائرة سعودية تقل 151 راكبا

الرياض (وكالات)

قال المتحدث الرسمي للخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس عبدالرحمن الطيب، إنه في نحو الساعة الثامنة (بتوقيت السعودية) من مساء الاثنين، الموافق 21 مايو 2018، بعد بدء طائرة من طراز إيرباص (A330) رحلتها رقم 3818 من المدينة المنورة إلى مطار دكا في بنغلاديش، حصل خلل في النظام الهيدروليكي؛ فتقرر أن تعود الطائرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. وعند محاولة الهبوط تعذر إنزال العجلات الأمامية، بحسب وسائل الإعلام السعودية.

وأضاف "بعد محاولات عدة تقرر الهبوط بدون إنزال العجلات الأمامية، وذلك بعد أخذ جميع الاحتياطات اللازمة. وقد هبطت الطائرة بسلام، وتم إنزال الركاب، وعددهم 141 راكبًا، من الطائرة مع طاقم الطائرة المكون من 10 ملاحين‪"‬.

وأوضح أن نجاح عملية الهبوط يعود إلى كفاءة قائد الطائرة، وأيضًا إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات المعنية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الذين تعاملوا مع الوضع بمهنية واحترافية عاليتَيْن.

وباشرت الجهات المعنية التحقيق في العارض. وستقوم الجهة المعنية بإصدار تقرير متكامل عن الرحلة.