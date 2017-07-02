ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية %13 للشهر الثامن على التوالي

سول (د ب ا)

أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، أمس، أن صادرات كوريا الجنوبية زادت للشهر الثامن على التوالي حيث ارتفعت بنسبة 13.7% الشهر الماضي مدفوعة بانتعاش التجارة العالمية.

ووفقاً لوزارة التجارة والصناعة والطاقة، فإن قيمة شحنات الصادرات بلغت 51.4 مليار دولار أميركي في يونيو، مقابل 45.2 مليار دولار في العام السابق، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ويشير الرقم الأخير إلى ثاني أكبر حجم شهري منذ أكتوبر 2014، حيث بلغت قيمة الشحنات 51.6 مليار دولار، في حين سجلت نمواً مزدوج الرقم لمدة ستة أشهر متتالية للمرة الأولى منذ ما يقرب من ست سنوات. وازدادت صادرات كوريا الجنوبية بشكل مطرد منذ نوفمبر بسبب ارتفاع أسعار النفط وتعافي التجارة العالمية. ووصل الفائض التجاري خلال الشهر الماضي إلى 11.4 مليار دولار، وهو الشهر 66 على التوالي الذي تجاوز فيه حجم صادرات البلاد حجم الواردات.