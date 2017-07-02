اليابان والاتحاد الأوروبي يستأنفان اتفاقية للتجارة الحرة

طوكيو (د ب أ)

استأنفت اليابان والاتحاد الأوروبي، أمس، مفاوضاتهما في اليوم الثاني من المحادثات في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق واسع حول اتفاقية التجارة الحرة قبل اجتماع مجموعة العشرين الأسبوع المقبل في ألمانيا.

واستأنفت مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم، ومفوض الزراعة والتنمية الريفية فيل هوجان، اللذان وصلا إلى طوكيو محادثات مع وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا ووزير الزراعة يوجي ياماموتو.

وسيغطي اتفاق للتجارة بين الجانبين، الذي يعد سوقاً يضم 637 مليون شخص، نحو 28% من اقتصاد العالم.

ويقول بعض المحللين إن اتفاقاً بين اثنين من أكبر اقتصاديات العالم يمكن أن يكون بمثابة رد على السياسة الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

يذكر أنه بعد وقت قصير من تنصيب ترامب، انسحب من اتفاق «الشراكة عبر المحيط الهادي» للتجارة الحرة، الذي وقعت عليه 12 من الدول المطلة على المحيط الهادي، من بينها اليابان وأستراليا والولايات المتحدة في فبراير 2016.