محمد بن زايد: دور العلماء كبير في التصدي لدعاة الفتن

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس في قصر البطين، أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ووفد الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف يرافقهم الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة.

ورحب سموه خلال اللقاء بأصحاب الفضيلة العلماء وتبادل معهم التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بموفور الصحة والعافية والسعادة وأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة عزيزة قوية ويديم على شعبها الأمن والأمان والاستقرار والرخاء وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وضيوف صاحب السمو رئيس الدولة الأحاديث حول إحياء ليالي شهر رمضان المبارك، المبادرة التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في مجتمع الإمارات في هذا الشهر الفضيل.

وأعرب سموه عن تمنياته لأصحاب الفضيلة ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة التوفيق في إحياء أيام هذا الشهر المبارك من خلال الدروس والمحاضرات والفعاليات الدينية والثقافية والاجتماعية التي تهدف إلى تعريف الناس شؤون دينهم وتعاليمه وقيمه.