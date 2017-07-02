«سونيك وول» تأمن 3 ملايين جدار حماية في العالم

دبي (الاتحاد)

تجاوزت شركة سونيك وول، المقاييس المالية والتشغيلية الطموحة المحددة للمبيعات، ومشاركة الشركاء ودعمهم، بما في ذلك شحن جدار الحماية رقم ثلاثة ملايين. وقد مكّن هذا الزخم الشركة من الحصول على جوائز رئيسية وتقدير من الشركاء الذي يميّزها كشركة رائدة في مجال الأمن السيبراني.

وقال بل كونر، الرئيس التنفيذي لشركة سونيك وول: «في فترة أقل من ثمانية أشهر، تمكنت سونيك وول من تجاوز مقاييس طموحاتها المالية والتشغيلية الخاصة بالشركة. كما أننا آمنّا في سونيك وول بهذا الاستثمار منذ اليوم الأول، وإننا على ثقة تامة بأن هذا النجاح ما هو إلا الفصل الأول من قصة نجاح سونيك وول».

وأضاف: «يتصدّى العاملون في مجال الأمن السيبراني للتهديدات السيبرانية الجديدة، مثل وانا كراي، على نحو متزايد من خلال إحراز رقم قياسي لمنتجات سونيك وول وخدماتها. كما نملك الإدارة المناسبة، والتقنيات والخدمات المناسبة، لتمكين الشركات من العمل بشكل أكثر فعالية ولتبديد مخاوفها».

وتُجري جامعة سونيك وول أكثر من 19 ألف اختبار يتعلق بالأمن السيبراني

أعلنت شركة سونيك وول في مارس 2017 عن جامعة سونيك وول، التي تعتمد مناهج رقمية في الوقت الفعلي وقائمة على الأدوار، مدفوعة بالمعلومات التي تم جمعها من مختبرات سونيك وول والباحثين في مجال التهديدات. وتستمد هذه المعلومات وتحليلها من أكثر من مليون أجهزة استشعار شبكية في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تحليل البيانات في الوقت الفعلي (عبر خوارزميات التعليم المتعمق). كما تقدم سونيك وول برنامج الاعتماد والتدريب الذي تم تصميمه لتعريف الشركاء على تهديدات الأمن السيبراني القائمة، وغيرها من برامج التسويق العالمية الجديدة والمحفزات لمساعدة شركاء القناة على الوصول إلى الشركات في جميع أنحاء العالم وحمايتها.

قدمت جامعة سونيك وول أكثر من 10 آلاف ساعة تدريبية عبر الإنترنت وأجرت أكثر من 19 ألف اختبار ناجح.

كما يستكمل المتدربون التخصصات التي تركز على المجالات الرئيسية، مثل برنامج الفدية، والتهديدات بالبريد الإلكتروني والتهديدات المشفرة.