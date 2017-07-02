«سونيك وول» تأمن 3 ملايين جدار حماية في العالم

دبي (الاتحاد)
تجاوزت شركة سونيك وول، المقاييس المالية والتشغيلية الطموحة المحددة للمبيعات، ومشاركة الشركاء ودعمهم، بما في ذلك شحن جدار الحماية رقم ثلاثة ملايين. وقد مكّن هذا الزخم الشركة من الحصول على جوائز رئيسية وتقدير من الشركاء الذي يميّزها كشركة رائدة في مجال الأمن السيبراني.
وقال بل كونر، الرئيس التنفيذي لشركة سونيك وول: «في فترة أقل من ثمانية أشهر، تمكنت سونيك وول من تجاوز مقاييس طموحاتها المالية والتشغيلية الخاصة بالشركة. كما أننا آمنّا في سونيك وول بهذا الاستثمار منذ اليوم الأول، وإننا على ثقة تامة بأن هذا النجاح ما هو إلا الفصل الأول من قصة نجاح سونيك وول».
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وتُجري جامعة سونيك وول أكثر من 19 ألف اختبار يتعلق بالأمن السيبراني
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قدمت جامعة سونيك وول أكثر من 10 آلاف ساعة تدريبية عبر الإنترنت وأجرت أكثر من 19 ألف اختبار ناجح.
كما يستكمل المتدربون التخصصات التي تركز على المجالات الرئيسية، مثل برنامج الفدية، والتهديدات بالبريد الإلكتروني والتهديدات المشفرة.