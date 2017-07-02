تحولات أوروبا تضع اليورو أمام مسار إيجابي

أبوظبي (الاتحاد)

أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أن اليورو أمام مسار إيجابي نتيجة التحول الاستراتيجي المحتمل في الاتحاد الأوروبي ليكون دولة قوية تقود القارة الأوروبية في ظل المنظومة العالمية المتغيرة خاصة بعد التناغم والتفاهم المثمر بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ولفت التقرير إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعزز هذا التوجه ليكون هناك تحرر أكثر في نهج الدولة الأوروبية الذي تسعى إلى منذ عام 1945 بعيدا عن بريطانيا التي هي بدورها تعمل دائماً على أن تكون القوة العظمى المنفصلة عن الاتحاد الأوروبي.

ومنذ عام، عندما كان أول تعاون وتحالف رسمي بين بريطانيا والدول الأوروبية قبل انضمامها بشكل رسمي عام 1973 لتحصل بريطانيا على حصة من المكاسب الاقتصادية التي كانت تحققها كل من ألمانيا وفرنسا وفي عام 1970، كان حزب المحافظين يدعم انضمام بريطانيا بشكل رسمي ولكن حزب العمال كان يعارض ووعد بالخروج وبدأ الانقسام داخل الأحزاب البريطانية حول مستقبل بريطانيا ليكون خارج الاتحاد الأوروبي.

وفي الثمانينيات بدا الانقسام يتضح أكثر حول مشاركة بريطانيا في الاتحاد الأوروبي حين اعتبرت وقتها رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر أن بريطانيا لا تحقق مصالحها كما يجب خلال وجودها في الاتحاد الأوروبي، وعام 1992 كانت أولى بوادر الانفصال حيث أعلنت بريطانيا انسحابها من آلية صرف العملات في الاتحاد الأوروبي وبعد استلام جون مايجور أعطى نفوذ أكثر للاتحاد الأوروبي إلى أن جاء كاميرون الذي وعد الشعب البريطاني بالانفصال الأخير والذي حقق وعده مع الشعب البريطاني.