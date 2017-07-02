انطلاق حملة «صيف الشارقة» بحزمة برامج ترفيهية وعروض ترويجية

الشارقة (وام)

انطلقت أمس، حملة «صيف الشارقة» - التي تقام للمرة الأولى في إمارة الشارقة - بمشاركة العديد من الجهات التابعة للقطاعين العام والخاص، وذلك تحت مظلة هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الإمارة.

وتقدم الحملة حزمة من الأنشطة المتنوعة والفعاليات الترفيهية المخصصة للأطفال والعائلات على اختلاف أعمارهم وجنسياتهم إلى جانب عروض ترويجية حصرية تقدمها الجهات الحكومية والعديد من الفنادق ومراكز التسوق ووكالات السفر وشركات الطيران.

وتهدف الحملة إلى توفير تجربة سياحية متكاملة للمقيمين والزوار وإتاحة الأجواء الترفيهية المميزة لجميع أفراد الأسرة وجعل إمارة الشارقة مقصداً سياحياً رئيساً خلال فترة الصيف إقليمياً ودولياً.

وقال خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، إن حملة صيف الشارقة شهدت اهتماماً ملحوظاً وإقبالاً كبيراً رغم أنها يجري تنظيمها للمرة الأولى بعدما استقطبت منذ الإعلان عنها 28 مشاركاً من المؤسسات الحكومية في الإمارة وجهات القطاع الخاص، وتوقع إقبال المزيد من المشاركين خلال فترة الصيف.