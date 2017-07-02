«الاتحاد للطيران» تشغل طائرتها من طراز «إيرباص A380» بين أبوظبي وباريس

أبوظبي (وام)

بدأت «الاتحاد للطيران» أمس، تشغيل طائرتها من طراز «إيرباص A380» لخدمة واحدة من رحلتيها اليوميتين بين أبوظبي ومطار باريس شارل ديجول.

تم إطلاق الخدمة الجديدة مبكراً من أجل تلبية الطلب الموسمي على هذه الوجهة خلال الفترة من أول يوليو الجاري، إلى 28 أكتوبر المقبل، ومن 15 ديسمبر، إلى 15 فبراير المقبلين، وسيجري بعد ذلك تشغيل الطائرة «إيرباص A380» لخدمة رحلات منتظمة على مدار العام بدءاً من 25 مارس المقبل.

وتحل الطائرة العملاقة «السوبر جامبو» محل الطائرة طراز بوينج 777-300ER المرتبة بنظام الدرجات الثلاث التي كان يتم تشغيلها في السابق لخدمة رحلة الشركة اليومية في الفترة الليلية إلى العاصمة الفرنسية.

وقال محمد عبدالله البلوكي النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية بـ«الاتحاد للطيران»، إن باريس تعد واحدة من أكثر الوجهات رواجاً على شبكة «الاتحاد للطيران»، وتحظى بإقبال كبير من جانب المسافرين لأغراض الترفيه والأعمال على السواء.

وتم استقبال الطائرة بتحية تقليدية من مدافع المياه الاحتفالية فور وصولها إلى باريس، وجرت دعوة ممثلي وسائل الإعلام المحلية وعدد من الضيوف الخاصين لمقابلة الفريق التنفيذي بـ«الاتحاد للطيران» والقيام بجولة في مقصورات الطائرة الحائزة على الجوائز.

وتشغل «الاتحاد للطيران» صالة انتظار فخمة مخصصة للدرجات الممتازة في مطار باريس شارل ديجول، بما يعزز بصورة كبيرة من تجارب الخدمات على الأرض للضيوف المسافرين في مقصورة الإيوان والدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال وأعضاء الفئات الممتازة ببرنامج الولاء التابع للشركة، مع توافر إمكانية الدفع مقابل استخدام صالة الانتظار الفخمة للضيوف المسافرين في الدرجة السياحية.