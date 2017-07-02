«غرفة عجمان» تقدم خدمات قانونية للقطاع الاقتصادي

عجمان (وام)

أكدت غرفة تجارة وصناعة عجمان سعيها إلى توفير عدد من الخدمات القانونية تصب في الارتقاء بالاقتصاد المحلي، وتدعم أعضاء ومنتسبي الغرفة بما يعكس الأهداف الاستراتيجية للغرفة والالتزام بنشر الوعي القانوني للأعضاء وأفراد المجتمع.

وقال عبدالله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع خدمات تسجيل العضوية والمعاملات، إن غرفة عجمان نظمت خلال النصف الأول من العام الجاري ضمن سلسلة الندوات القانونية تحت عنوان «التأمينات التجارية» و«قانون إيجار العقارات في إمارة عجمان» و«مبادئ عامة حول ضريبة القيمة المضافة»، والتي استفاد منها 1000 شخص من شرائح المجتمع كافة من رجال أعمال ومستثمرين وطلبة جامعات وقانونيين.

وأكد حرص غرفة عجمان بتوجيهات مجلس الإدارة على زيادة الخدمات القانونية الموجهة للقطاع الاقتصادي، بما يضمن استدامة أعضاء الغرفة ويوفر سبل النجاح للشركات والمصانع بعيدا عن المنازعات والقضايا، كما أكد حرص الغرفة على طرح عدد من المواضيع التي تهم قاعدة كبيرة من متعامليها وتمكينهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم من خلال سلسلة الندوات القانونية ودورات التحكيم بالتعاون مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات المعنية من القطاع الخاص والتي تستقطب نخبة من المختصين والمستشارين القانونيين وذوي الاختصاص.

من جانبه، أوضح أحمد المويجعي مدير إدارة الخدمات القانونية بغرفة عجمان، أن الغرفة تقدم عددا من الخدمات للمجتمع الاقتصادي بالإمارة ومنها «خدمة الوساطة التجارية» وهي إحدى أهم الخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها من خلال مساعدتهم في حل نزاعاتهم التجارية بوسائل تتميز بالمرونة وبطرق منصفة وودية ترضي طرفي النزاع، وتعمل على الاحتفاظ بعلاقاتهم التجارية، موضحا أن النصف الأول من العام الجاري شهد تداول 62 قضية، و«خدمة فض النزاعات بوساطة التحكيم» وتهدف لحل النزاعات التجارية بين مختلف الأطراف عن طريق التحكيم بوسائل ميسرة وملزمة للطرفين، وقد وصل عدد القضايا المقدمة 204 قضايا.

و«خدمة تحصيل الديون محليا وعالميا» وتقدم لمجتمع الأعمال بالتعاون مع شركات متخصصة لتحصيل الديون محليا ودوليا لاسترداد الديون المستحقة أو المتأخرة أو المعدومة بتكاليف قليلة وزمن وجيز تحت رقابة غرفة عجمان، شريطة أن تكون هذه الديون غير متنازع عليها، و«خدمة المعلومات القانونية» وهي خدمة حسب الطلب مقدمة للأعضاء الراغبين في الحصول على معلومات حول القوانين واللوائح التجارية المحلية والاتحادية ذات الصلة بالنشاط التجاري.

وضمن حرص غرفة عجمان على تنفيذ استراتيجية لمساعدة الشركات المصدرة في إمارة عجمان على دخول الأسواق العالمية التي تسمح بترويج السلع ذات الجودة العالية تقدم «خدمة التأمين على الصادرات» وتعمل الخدمة على تأمين الصادرات للشركات المسجلة في إمارة عجمان، كما ستقوم شركة كوفاكس بتقديم معلومات للأعمال والاستشارات بالطريقة المثلى.