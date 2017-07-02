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الموسم الـ28 يكلل بالنجاح وسط إقبال لافت

50 مليون درهم مبيعات «مهرجان رمضان الشارقــة» ومليــونا درهم جوائز
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تاريخ النشر: الأحد 02 يوليو 2017

الشارقة (الاتحاد)

أسدلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة الجمعة الماضية الستار على «مهرجان رمضان الشارقة 2017» الذي أقيمت فعاليات نسخته الثامنة والعشرين على امتداد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد في كافة مناطق ومدن الإمارة، وحظيت أنشطته المتنوعة بتفاعل وإقبال لافتين من مختلف شرائح المجتمع.

وحقق المهرجان الذي شاركت فيه أكثر من 1750 وجهة تسوق من المراكز التجارية الكبرى ومحلات البيع بالتجزئة المنتشرة على مستوى الإمارة، مبيعات تجاوزت قيمتها 50 مليون درهم، فيما شهد الحدث توزيع جوائز نقدية وعينية تخطت حاجز مليوني درهم.

وقال عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن الأصداء الأولية حول النسخة الثامنة والعشرين لمهرجان رمضان الشارقة تؤكد أن الحدث حقق النجاح المنشود وتألق بفعالياته ومفاجآته وجوائزه، وأن أهميته تزداد وتترسخ مع كل موسم جديد وقد بات أحد أهم الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والتسويقية والترويجية التي تقام في الشارقة.

وأضاف أن الإقبال على مختلف فعاليات المهرجان والتفاعل مع الأنشطة الترويجية والترفيهية والتوعوية كانا لافتين، معتبراً أن الغرفة نجحت مجدداً وبالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص في إدخال السرور على قلوب سكان الإمارة وزوارها خلال الشهر الكريم، إلى جانب تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية وتحديداُ تجارة التجزئة وزيادة إشغال الفنادق وإنعاش قطاع الضيافة.

من جانبه، أكد خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن أعداد زوار المهرجان والمراكز والأسواق التجارية في تزايد مستمر كل موسم للاستمتاع بالفعاليات الغنية والمتنوعة والاستفادة من التخفيضات التي ناهزت هذا العام نسبة 80% والفوز بالجوائز التي تجاوزت 2 مليون درهم فاق التوقعات. ... المزيد
     
 

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