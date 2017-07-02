«أوبر» تحتفل بتحقيق 5 مليارات رحلة حول العالم وتكافئ سائقيها

دبي (الاتحاد)

احتفلت «أوبر» بتحقيق 5 مليارات رحلة حول العالم يوم 20 مايو الماضي، ولتحقيق هذا الإنجاز انطلقت 156 رحلة بصورة متزامنة في تمام الساعة 7:29:06 صباحاً بتوقيت جرينتش في 24 دولة عبر ستة قارات وفي مدن من ضمنها دبي والإسكندرية ومومباي وموسكو.

بدأت أوبر العمل في عام 2010 بهدف حل مشكلة بسيطة: كيف يمكن الحصول على وسيلة مواصلات بنقرة زر فقط؟ وفي أواخر العام 2015، احتلت أوبر العناوين الرئيسية لتجاوزها حد المليار رحلة، ثم بعد ستة أشهر كانت الشركة قد أنجزت ملياري رحلة. وعلى مدى الأحد عشر شهراً الأخيرة شهدت أوبر نمواً مذهلاً لتبلغ حاجز الخمس مليارات رحلة.

وفي دبي، قام سائق شريك لأوبر يدعى سردار محمد، بمساعدة الشركة على تحقيق هذا الإنجاز من خلال رحلة إلى دبي مول. وكان سردار قد واظب على استخدام تطبيق أوبر منذ عام حتى الآن، وأنجز خلال هذه الفترة ما يزيد على 2000 رحلة.

لم تكن أوبر لتحقق هذا الإنجاز الهام من دون الجهود المتفانية التي يبذلها السائقون الشركاء. وتقدير لجهودهم، ستقوم أوبر بمنح كل من السائقين البالغ عددهم 156 والذين ساهموا في هذا الإنجاز مبلغ 500 دولار أميركي بما فيهم سردار من دبي.

وقال سردار محمد، الذي أنجز واحدة من 156 رحلة التي انطلقت بصورة متزامنة: «أنا حقاً أحب العمل مع تطبيق أوبر، واعتبر نفسي محظوظاً بأن أكون واحداً من الذين ساهموا في إنجاز 5 مليارات رحلة لأوبر حول العالم، شكراً جزيلاً لكم».

وقال كريس فري، مدير عام أوبر في الإمارات العربية المتحدة «نحن فخورون بوتيرة النمو الذي حققته أوبر وخاصة خلال العام الماضي، إن وجود سائق شريك لأوبر في دبي من ضمن 156 سائقاً الذين ساعدونا في تحقيق هذا الإنجاز الهام، يؤكد على الطابع العالمي لعملنا ومدى أهمية كل رحلة على تطبيق أوبر حول العالم».