«كهرباء دبي» ترسي عقد الأعمال الإنشائية لمجمع قطاع التوزيع في الروية

دبي (الاتحاد)
أرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقد الأعمال الإنشائية لمجمع قطاع توزيع الطاقة في منطقة الروية في دبي، بقيمة 226.5 مليون درهم.
ويتضمن العقد إنشاء مبنى مكاتب ومبنى لمواقف السيارات (سرداب، طابق أرضي، 4 طوابق) ومسجد وسكن للإمام، ومستودعات للتخزين ومكاتب ميدانية، وسكن للموظفين ومواقف للسيارات الثقيلة.
|
ويتسع مبنى المكاتب لنحو 2000 موظف، بينما يتسع موقف السيارات لـ1429 سيارة.
|
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نمضي قدماً في مشاريعنا التنموية لتوفير الموارد اللازمة من الطاقة الكهربائية والمياه لتلبية الاحتياجات المتنامية للإمارة.
وفي هذا الإطار تقوم الهيئة بتشييد المزيد من المراكز التي تكفل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجميع متعامليها وتحقيق رؤيتها كمؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي».