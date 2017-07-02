«كهرباء دبي» ترسي عقد الأعمال الإنشائية لمجمع قطاع التوزيع في الروية

دبي (الاتحاد)

أرست ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬عقد ‬الأعمال ‬الإنشائية ‬لمجمع ‬قطاع ‬توزيع ‬الطاقة ‬في ‬منطقة ‬الروية ‬في ‬دبي، ‬بقيمة ‬226.5 ‬مليون ‬درهم.

ويتضمن العقد إنشاء مبنى مكاتب ومبنى لمواقف السيارات (سرداب، طابق أرضي، 4 طوابق) ومسجد وسكن للإمام، ومستودعات للتخزين ومكاتب ميدانية، وسكن للموظفين ومواقف للسيارات الثقيلة.

وتبلغ مساحة البناء الإجمالية نحو 949.33 ألف قدم مربع، فيما تبلغ مساحة بناء المبنى الإداري ومبنى مواقف السيارات 845.305 أقدام مربعة.

ويتسع مبنى المكاتب لنحو 2000 موظف، بينما يتسع موقف السيارات لـ1429 سيارة.

كما يضم المجمع 3 مستودعات مع مكاتب ميدانية بمساحة 57.878 قدماً مربعاً، ومسجداً يتسع لـ454 مصلياً، ومبنى سكن موظفين بمساحة 46.546 قدماً مربعاً يستوعب 492 موظفاً، بالإضافة إلى 5 مواقف للحافلات ‏‭) ‬50‬راكباً‭(‬، ‬و52 ‬موقفاً ‬للسيارات ‬الثقيلة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نمضي قدماً في مشاريعنا التنموية لتوفير الموارد اللازمة من الطاقة الكهربائية والمياه لتلبية الاحتياجات المتنامية للإمارة.

وفي هذا الإطار تقوم الهيئة بتشييد المزيد من المراكز التي تكفل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجميع متعامليها وتحقيق رؤيتها كمؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي».