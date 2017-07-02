«دبي التجارية» تدشن منصة حجز ذكية لخدمات النقل والمستودعات

دبي (الاتحاد)

أطلقت دبي التجارية، النافذة الإلكترونية الموحدة لتسهيل التجارة عبر الحدود وتوفير حلول التجارة الذكية، تطبيق «لوجي غيت»، الذي يعمل باستخدام الحاسب الآلي والهواتف الذكية بنظام آي أو إس وأندرويد، ليوفر خدمتين ذكيتين هما «لوجي غيت للنقل البري» و«لوجي غيت للمستودعات».

ويتيح التطبيق مزايا مبتكرة لقطاع التجارة والخدمات اللوجستية في دبي، كما يفتح للشركات القائمة في إمارة دبي والعاملة في هذا المجال آفاقاً جديدة لتعزيز ربحيتها وتوسيع أعمالها.

تماشياً مع استراتيجية تحويل دبي إلى مدينة ذكية وجعل خدماتها ميسرة ومتاحة عبر الهواتف الذكية، قامت دبي التجارية بتصميم واجهة التطبيق لتكون مناسبة للهواتف الذكية وسهلة الاستخدام، كما يمكن التعامل مع الخدمة بسهولة عبر الموقع الإلكتروني. ويقدم تطبيق «لوجي غيت للنقل البري» سوقاً افتراضية متكاملة تعرض من خلالها شركات النقل البري أسعار خدمات نقل الحاويات للشركات التجارية ووكلائها المعتمدين الذين يرغبون في شحن البضائع أو الحصول على خدمات النقل البري للحاويات.

كما يستطيع مُلاك البضائع الحصول على خاصية اختيار عروض الأسعار المفضلة التي تقدمها شركات النقل المسجلة في الخدمة، فضلاً عن إمكانية تتبع خط سير مركبات النقل باستخدام النظام العالمي لتحديد المواقع GPS لمعرفة مكان وموعد وصول بضائعهم بشكل حي ومباشر، إضافة إلى توفير خدمة إتمام عمليات الدفع من خلال بوابة الدفع الإلكتروني الآمن «رسوم». من جانب آخر يقدم التطبيق لشركات النقل البري خدمة الاستفادة من ضمان الحصول على مستحقاتهم المالية التي يسددها لهم ملاك البضائع عبر خاصية الدفع الإلكتروني.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يعزز تطبيق «لوجي غيت» البنية التحتية التجارية المتطورة في الإمارة خاصة في مجال الاستيراد والتخزين وإعادة التصدير براً وبحراً. ويعد مساهمة فعالة في إثراء القدرات الاقتصادية لدولة الإمارات بما ينسجم مع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.