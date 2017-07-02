«المؤسسة العليا».. أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية في الإمارات

حاتم فاروق (أبوظبي)

أصبحت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أحد الداعمين الأساسيين لتنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة من مقرها في قلب العاصمة أبوظبي، حيث تعتبر منذ إنشائها في عام 2004 بدعم من حكومة أبوظبي، المشغل الأكبر للمناطق الاقتصادية المتخصصة في الدولة.

وخلال العقد الماضي، سعت المؤسسة نحو تخطيط المناطق الاقتصادية وتوزيع منشآتها الصناعية طبقاً لأنشطتها على أقسام عديدة، بحيث تتكامل مع بعضها لتتيح بيئة أعمال غنية تعزز الكفاءة، وتساعد على تبادل الأفكار واحتضان الابتكارات الاقتصادية والصناعية الجديدة.

ولتحقيق هذا الإنجاز، استثمرت المؤسسة العليا أكثر من مليار دولار في إنشاء وتجهيز البنية التحتية في المناطق الاقتصادية التابعة لها، وأكثر من 3 مليارات دولار لبناء المدن السكنية للعمال، وقامت بدور يعتد به في نجاح اقتصاد الإمارة من حيث جذب الاستثمارات المباشرة من داخل وخارج الدولة.

وشهدت المناطق الاقتصادية المتخصصة، بدعم من حكومة إمارة أبوظبي، نمواً متواصلاً منذ تأسيسها على صعيد ارتفاع أعداد المستثمرين الصناعيين، وارتفاع حجم الاستثمارات المرصودة، سواء في رأس المال المستثمر أو توسع خطوط الإنتاج والمعدات الصناعية.