اتفاقية للاستحواذ على %4.9 من «نيوميديكال سنتر»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «نيو ميديكال سنتر» للرعاية الصحية عن إبرام سعيد بن بطي القبيسي وخليفة بطي عمير بن يوسف المهيري وشركة إنفينيتي إنفستمنت (بالاشتراك مع شركة «سنتشورين للاستثمار») اتفاقية لشراء 10 ملايين سهم عادي في شركة «إن إم سي» (الأسهم)، ما يعادل 4.9% من رأسمال شركة إن إم سي، من الدكتور بي.آر.شيتي بسعر 23.2 جنيه استرليني للسهم الواحد» ما يقارب 100 درهم للسهم».

وبصفتهم مساهمي شركة إن إم سي فقد عملوا على تأييد ودعم التوجه الاستراتيجي للشركة، وذلك بهدف ضمان نجاح ونمو الشركة لمصلحة كل المساهمين. وبذلك ترتفع حصة القبيسي والمهيري وإنفينيتي للاستثمار وسنتشورين للاستثمار مجتمعة في مجموعة نيو ميديكال سنتر إلى 40%.

وقال الدكتور بي آر شيتي، الرئيس المُشارك غير التنفيذي: «بعد أن تأسست إن إم سي في عام 1975، أفتخر الآن بالنمو الذي تمّ تحقيقه في الأعمال والقاعدة التي تمّ إنشاؤها لمزيد من التوسع.

وقد اتخذت القرار في مارس 2017، بأن الوقت قد حان للتخلي عن منصب الرئيس التنفيذي من أجل متابعة أعمالي التجارية الأخرى خارج «إن إم سي»، وفيما يتعلق بهذه الأعمال، أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لي لبيع جزء صغير من حصتي في مجموعة إن إم سي. ويسعدني أن أستمر مع شركة سنتشورين في دعم المساهمين الرئيسيين، كما أتطلع إلى الاستمرار في المشاركة في شركة إن إم سي كمساهم رئيسي ورئيس مشارك غير تنفيذي، وأنا متحمس جداً لإمكانيات الشركة الكبيرة في المستقبل».

وقال براسانت منغات، الرئيس التنفيذي للشركة: «يسرنا أن نحظى بدعمٍ مستمرٍ من مستثمري سنتشورين والدكتور ب.آر.شيتي، كمساهمين على المدى الطويل، يفهمون أعمالنا وطموحاتنا للنمو.

ويمثل نقل الأسهم تقدماً طبيعياً بالنسبة للدكتور ب.آر.شيتي الذي يسعى إلى تحقيق مصالح تجارية أخرى، ويتطلع مجلس الإدارة إلى توجيهاته المستمرة ومعرفته التي لا تضاهى لقطاع الأعمال والقطاعات.

وبعد نقل الأسهم، سيواصل المساهمون المهيمنون الاحتفاظ بمجموع 59.77 بالمائة من رأس المال المُسجّل لشركة إن إم سي، مع بقاء حصة الدكتور ب.آر.شيتي 19.44 في المائة من رأس المال المُسجّل لشركة إن إم سي.

وأعلنت شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية عن تعيين خليفة بطي عمير بن يوسف عضواً في مجلس الإدارة، ليعود للانضمام إلى مجلس الإدارة مرة أخرى كنائب رئيس مجلس إدارة، إضافة إلى هاني البطيخي عضواً في مجلس إدارة الشركة.