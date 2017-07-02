الإمارات تسجل أعلى نسبة من المدخرين المنتظمين في دول التعاون

دبي (الاتحاد)

أعلنت الصكوك الوطنية، نتائج مؤشّر الصكوك الوطنية للادّخار لعام 2016 والمخصص لدول الخليج التالية: المملكة العربية السعودية، البحرين، الكويت وعمان. وكشفت نتائج المؤشر تسجيل الإمارات أعلى نسبة من المدخرين المنتظمين بنسبة 37%، مقارنة مع 25% في السعودية و27% في بقية دول الخليج.

وأظهر المؤشر الذي أعدته شركة سندس للأبحاث التي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها أن 50% من المشاركين في السعودية و55% في باقي دول الخليج هم مصدر الدخل الوحيد لأسرهم مقابل 44% يساهمون في جزء من دخل الأسرة في السعودية والنسبة نفسها في باقي دول الخليج.

وبيّنت نتائج المؤشر أن 25% من المشاركين في السعودية يدخرون بانتظام، 88% منهم يدخرون شهرياً، مقابل 27% في باقي دول الخليج حيث 90% منهم يدخرون شهرياً. وبلغ عدد المدخرين بشكل عشوائي 64% في السعودية مقابل 58% في باقي دول الخليج.

كما بيّنت النتائج أن 44% من المشاركين في السعودية يخططون لزيادة مدخراتهم من 16 إلى 30% مقابل 29% لباقي دول الخليج. 47% في السعودية لم يحصلوا على زيادة راتب أو علاوة مقابل 59% في باقي دول الخليج. 74% من المشاركين في السعودية يعتبرون مدخراتهم غير كافية للمستقبل مقابل 63% في باقي دول الخليج. 45 % من المشاركين في السعودية يخططون لزيادة مدخراتهم من 5 إلى 15%، مقابل 55% في باقي دول الخليج.