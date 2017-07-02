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«الصكوك الوطنية» تطلق مؤشر الادخار الخليجي لعام 2016

الإمارات تسجل أعلى نسبة من المدخرين المنتظمين في دول التعاون
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تاريخ النشر: الأحد 02 يوليو 2017

دبي (الاتحاد)

أعلنت الصكوك الوطنية، نتائج مؤشّر الصكوك الوطنية للادّخار لعام 2016 والمخصص لدول الخليج التالية: المملكة العربية السعودية، البحرين، الكويت وعمان. وكشفت نتائج المؤشر تسجيل الإمارات أعلى نسبة من المدخرين المنتظمين بنسبة 37%، مقارنة مع 25% في السعودية و27% في بقية دول الخليج.

وأظهر المؤشر الذي أعدته شركة سندس للأبحاث التي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها أن 50% من المشاركين في السعودية و55% في باقي دول الخليج هم مصدر الدخل الوحيد لأسرهم مقابل 44% يساهمون في جزء من دخل الأسرة في السعودية والنسبة نفسها في باقي دول الخليج.

وبيّنت نتائج المؤشر أن 25% من المشاركين في السعودية يدخرون بانتظام، 88% منهم يدخرون شهرياً، مقابل 27% في باقي دول الخليج حيث 90% منهم يدخرون شهرياً. وبلغ عدد المدخرين بشكل عشوائي 64% في السعودية مقابل 58% في باقي دول الخليج.

كما بيّنت النتائج أن 44% من المشاركين في السعودية يخططون لزيادة مدخراتهم من 16 إلى 30% مقابل 29% لباقي دول الخليج. 47% في السعودية لم يحصلوا على زيادة راتب أو علاوة مقابل 59% في باقي دول الخليج. 74% من المشاركين في السعودية يعتبرون مدخراتهم غير كافية للمستقبل مقابل 63% في باقي دول الخليج. 45 % من المشاركين في السعودية يخططون لزيادة مدخراتهم من 5 إلى 15%، مقابل 55% في باقي دول الخليج.

وأظهرت النتائج أن 18% من المشاركين في السعودية لم يدخروا أي مبلغ فيما 14% ادخروا أقل من 10% من الدخل و35% ادخروا من 10 إلى 20%% من الدخل في 2016 أما في باقي دول الخليج فإن 32% لم يدخروا شيئاً مقابل 18% ادخروا 10% من دخلهم ومن أصل 49% ممن زادت رواتبهم وحصلوا على علاوة في دول مجلس التعاون فإن 15% منهم حولوا الزيادة كاملة إلى مدخراتهم. ... المزيد
     
 

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