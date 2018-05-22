البحرين: السجن وسحب الجنسية لـ 9 متهمين بالإرهاب

المنامة (بنا)

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أمس أحكاماً بالسجن وسحب الجنسية بحق تسعة أشخاص دينوا بتشكيل «خلية إرهابية»، بينما أيّدت محكمة التمييز حكماً بإعدام شخصين في قضية مهاجمة دورية عسكرية، أدت إلى قتل شرطي وإصابة اثنين آخرين.

وتراوحت أحكام السجن في القضية الأولى التي تعود إلى عام 2016 بين ثلاث سنوات و15 سنة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وفي القضية الثانية، أيّدت المحكمة إعدام شخصين وحبس عشرة آخرين لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات والمؤبد، بعدما ثبّتت إدانتهم بمهاجمة الدورية العسكرية في 2016، ما أدى إلى مقتل السائق وإصابة عنصرين.

وأعلن المحامي العام المستشار أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً أمس على عشرة متهمين عن تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، والتدرب والتدريب على صناعة واستعمال الأسلحة النارية، بغرض ارتكاب الجرائم الإرهابية وصناعة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، والشروع في الاعتداء على سلامة جسم رجال الشرطة، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 15 سنة، ومعاقبة متهمين بالسجن لمدة عشر سنوات، ومعاقبة ستة متهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وببراءة المتهم العاشر، وقضت بإسقاط جنسية المتهمين من الأول حتى التاسع وبمصادرة المضبوطات.

وأعلن الحمادي أن محكمة التمييز الدائرة الثانية أصدرت حكماً أمس، وقضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما الثاني والثالث، وتأييد أحكام السجن المقضي بها بحق بقية الطاعنين، وجعل العقوبة المقضي بها الحبس لمدة ثلاث سنوات للمتهم العاشر، وإلغاء ما قضي به من إلزام المحكوم عليه الأول والرابع بأداء مبلغ 3300 دينار قيمة تلفيات شاحنة خاصة في قضية القتل العمد والشروع في القتل تنفيذاً لغرض إرهابي، وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، وإخفاء متهمين والعلم بجريمة إرهابية والتخطيط لها من دون الإبلاغ عنها وحيازة وإحراز عبوة قابلة للاشتعال.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً العام الماضي وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالإعدام، وبمعاقبة كل من المتهمين الأول والرابع والثالث عشر بالسجن المؤبد، وبمعاقبة كل من المتهمين الخامس والسادس والسابع بالسجن لمدة عشر سنوات، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة 7 سنوات، وبمعاقبة المتهم العاشر بالسجن لمدة خمس سنوات، وبمعاقبة كل من المتهمين الحادي عشر والثاني عشر بالحبس لمدة 3 سنوات، وببراءة المتهم التاسع عما أسند إليه من اتهام، وبإسقاط جنسية كل من المتهمين الأول وحتى الثامن والثالث عشر، وبإلزام المتهمين السبعة الأول بالتضامن فيما بينهم بأداء مبلغ وقدره 25,416.5 دينار قيمة تلفيات دورية الشرطة، وكذا إلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 3300 دينار قيمة التلفيات في شاحنة خاصة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً قبل عامين من مديرية شرطة محافظة العاصمة والمتضمن قيام مجموعة من الإرهابيين بإحراق دورية عسكرية بوساطة العبوات القابلة للاشتعال «المولوتوف»، بقصد إزهاق أرواح رجال الشرطة، فأدى ذلك إلى قتل السائق، وإصابة اثنين من أفراد الدورية.