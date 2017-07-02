«أبوظبي للتنمية» ينهي تمويل 11 مشروعاً للطاقة المتجددة في دول جزر المحيط الهادي

بسام عبد السميع (أبوظبي)

أنهى صندوق أبوظبي للتنمية تمويل 11 مشروعاً للطاقة المتجددة في دول جزر المحيط الهادي بقيمة إجمالية بلغت 183.6 مليون درهم (50 مليون دولار)، قدمتها حكومة أبوظبي من خلال «صندوق الشراكة لدول المحيط الهادئ»، والذي تم إطلاقه في عام 2013 بهدف دعم مشاريع الطاقة المتجددة مما انعكس إيجاباً على العديد من القطاعات الاقتصادية في تلك الجزر وساهم في تحسين مستوى حياة سكانها، بحسب تقرير الصندوق.

وساهمت هذه المشاريع في توفير 3.2 مليون طن من الوقود المستخدم سنوياً، فيما بلغ حجم الانبعاثات المجنبة من غاز ثاني أكسيد الكربون 8447 طناً سنوياً.

واستفاد من صندوق الشراكة، الذي قام صندوق أبوظبي للتنمية بإدارة تمويله، ونفذته شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» 11 من دول المحيط الهادئ شملت كلاً من: ولايات ميكرونيسيا المتحدة، فيجي، كريبياتي، ناورو، بالاو، جزر مارشال، ساموا، جزر سليمان، تونغا، توفالو وفانواتو.

وشملت مشاريع دول جزر المحيط الهادي، التي تم إنجازها على 10 مشاريع لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية pv ومشروعاً واحداً من أنظمة طاقة الرياح، بقدرة إجمالية تتجاوز 6 ميغاواط تمثل نسبة كبيرة من احتياجات الطاقة للمجتمعات وسكان تلك الجزر.