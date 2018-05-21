تسمم مئات الأشخاص في إيران بـ «فطر بري»

طهران (وكالات)

تسمم أكثر من 800 شخص بعد أكل نوع سام من الفطر البري في حوالي 10 مقاطعات في غرب إيران.

ولقي 11 شخصاً على الأقل مصرعهم من آثار الفطر السام، من بينهم 7 من منطقة كرمانشاه. وتم نقل مئات آخرين إلى المستشفى. ولا يوجد علاج لهذا النوع من التسمم، حسبما ذكرت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية.

وقد تلقى شخصان على الأقل عمليات زرع كبد. ويشبه الفطر السام الأنواع الصالحة للأكل، لكن لم يتضح بالتحديد أي نوع تناوله من تعرضوا لحالة التسمم الجماعي.

وحثت السلطات على عدم شراء الفطر البري وشراء فقط المعبأ في المتاجر. وتنمو أنواع قاتلة من الفطريات في المناطق الجبلية في غرب إيران بعد زخات الربيع، وتشير تقارير إلى أن الأمطار هطلت بشكل غزير خلال الشهر الماضي مما أدى إلى نمو هذا النوع من الفطر أكثر من المعتاد.