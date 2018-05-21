قنص متظاهرين إيرانيين هتفوا «الموت لخامنئي»

طهران (وكالات)
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر قوات الأمن الإيرانية وهي تطلق النار على المتظاهرين من أسطح البنايات ومن شبابيك المنازل، حيث سقط 3 قتلى وعشرات الجرحى خلال الاحتجاجات التي استمرت لمدة أسبوع حتى أمس الأول، في مدينة «كازرون» التابعة لمحافظة فارس جنوب إيران.
وأظهر أحد الفيديوهات إطلاق نار كثيفاً من مبنى المحكمة على الناس، بينما يهتف متظاهرون بشعارات «الموت لخامنئي» و«يسقط نظام ولاية الفقيه».
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من جهته، قال إمام الجمعة في كازرون، محمد خرسند: «إن احتجاج الناس على تقسيم منطقتهم كان صحيحاً ومناسباً»، وأعلن أنه تم إطلاق سراح عدد من المعتقلين.