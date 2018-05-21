قنص متظاهرين إيرانيين هتفوا «الموت لخامنئي»

طهران (وكالات)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر قوات الأمن الإيرانية وهي تطلق النار على المتظاهرين من أسطح البنايات ومن شبابيك المنازل، حيث سقط 3 قتلى وعشرات الجرحى خلال الاحتجاجات التي استمرت لمدة أسبوع حتى أمس الأول، في مدينة «كازرون» التابعة لمحافظة فارس جنوب إيران.

وأظهر أحد الفيديوهات إطلاق نار كثيفاً من مبنى المحكمة على الناس، بينما يهتف متظاهرون بشعارات «الموت لخامنئي» و«يسقط نظام ولاية الفقيه».

هذا وتداول ناشطون إيرانيون مقاطع تظهر حجم الدمار في شوارع وساحات مدينة كازرون، إثر المواجهات العنيفة التي بدأت منذ الأربعاء الماضي. كما نشروا صوراً لبعض الشبان المصابين بطلقات نارية في وجوههم. وشنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة قدرت عددهم منظمات حقوقية بأكثر من 200 معتقل، لا سيما بعد أن هاجم محتجون غاضبون مراكز أمنية، وأضرموا النار في مركز للشرطة، رداً على إطلاق النار ضد المتظاهرين. هذا وتجددت الاحتجاجات، أمس الأول، حيث طالب المتظاهرون بتسليم جثامين القتلى وإطلاق سراح المعتقلين، وسط حضور كثيف من قوى الأمن والشرطة ووحدات مكافحة الشغب.

من جهته، قال إمام الجمعة في كازرون، محمد خرسند: «إن احتجاج الناس على تقسيم منطقتهم كان صحيحاً ومناسباً»، وأعلن أنه تم إطلاق سراح عدد من المعتقلين.