سان بطرسبرج (د ب أ)

يسدل الستار اليوم على فعاليات النسخة العاشرة من بطولة كأس القارات، بمواجهة مثيرة بين منتخب تشيلي الطموح ونظيره الألماني المفعم بالشباب في المباراة النهائية للبطولة والتي تستضيفها روسيا.

وبعد فوز تشيلي بلقبي بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية في نسختيها السابقتين 2015 والمئوية (في 2016)، يتطلع الفريق إلى الفوز باللقب الثالث على التوالي في البطولات الكبيرة، من خلال كأس القارات الحالية ليفرض نفسها ضمن القوى الكروية البارزة في العالم.

وفي المقابل، يطمع المنتخب الألماني (مانشافت)، الذي شارك في البطولة بفريق من الشباب والوجوه الجديدة، إلى تتويج مغامرته الرائعة في هذه النسخة بإحراز لقب البطولة.

ويدرك كل منهما صعوبة الاختبار الذي ينتظره، ولكنهما يطمحان إلى إحراز اللقب.