حمد بن جاسم يعترف: قطر «أضحوكة» العالم



تاريخ النشر: الثلاثاء 22 مايو 2018 القاهرة (مواقع إخبارية) نقل موقع «إم تي إل نيوز» الأميركي عن رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم اعترافه بأن الدوحة أصبحت أضحوكة العالم. ونسبت صحيفة «سبق» السعودية، إلى الموقع نقله عن بن جاسم قوله «إن قطر أصبحت أضحوكة تبتز وتهدر أموالها بين صفقات غير مدروسة والدفع للوبيات في دول صاحبة القرار». ولفتت الصحيفة، إلى أن رئيس الوزراء القطري السابق كشف أن قطر تهدر أموالها كما أنها تصرف على جماعات الضغط في الدول المؤثرة حتى أصبحت مخزناً يبتز. وأشار بن جاسم إلى أن للإسرائيليين الحق في العيش في أرضهم بسلام، مثل الفلسطينيين، وقال إنه مقتنع منذ سنوات طويلة ومازال، أن للإسرائيليين الحق بأن يعيشوا في أرضهم بأمان مثل الفلسطينيين، مشيرة إلى أنه دعا قطر إلى تعزيز وإصلاح العلاقات مع المنطقة.