المعارضة القطرية تنتقد خطط «التقاعد المبكر»

أبوظبي (الاتحاد)

اتهمت المعارضة القطرية أمس «تنظيم الحمدين» بأنه فقد الثقة في شعبه وقرر استبدالهم بالمجنسين والمرتزقة عبر التلاعب بالقوانين لتفريغ المؤسسات الحكومية مع المواطنين عبر ورقة التقاعد المبكر. وقالت في تغريدات على «تويتر»: «طرح مجلس الشورى القطري تشريعاً جديداً لتحسين أوضاع المواطنين المتقاعدين ليكشف عن سياسة تنظيم الحمدين في استخدام ورقة التقاعد المبكر كوسيلة لتفريغ مؤسسات الدولة من القطريين الأصليين لصالح المجنسين». وأضاف: «تميم الأمير المراهق المهووس بالاستعراض أدار وجهه لمعاناة شعبه وأنفق أكثر من مليار دولار خلال عام واحد على مشاريع ساذجة تاركاً الشعب القطري غارقاً في مشكلاته اليومية جراء عجز الموازنة، وهروب الاستثمارات».